Le chiusure notturne nel tratto A9 Como – Chiasso
La misura per consentire lavori di pavimentazione. Gli orari della chiusura e i percorsi alternativi
Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A8 Milano-Varese e Origgio, verso Como/Chiasso, nei seguenti giorni e orari: -dalle 22:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 ottobre; -dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 5:00 di giovedì 16 ottobre. Saranno contestualmente chiusi i rami di allacciamento che dalla A8 Milano-Varese – con provenienza Milano e Varese – immettono sulla A9 in direzione Como/Chiasso.
In alternativa, si consigliano i seguenti percorsi: per chi proviene da Milano: anticipare l’uscita allo svincolo di Lainate Arese sulla A8 e percorrere la SP300, via per Caronno, via Trattati di Roma verso Garbagnate, SP233 Varesina in direzione Caronno/ Origgio/Saronno, per poi entrare in A9 allo svincolo di Origgio; chi supererà lo svincolo di Lainate Arese, dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Varese, dove potrà uscire a Legnano, percorrere la viabilità ordinaria: via Marco Polo, SP527 Bustese in direzione Uboldo/Origgio ed entrare in A9 in direzione Chiasso allo svincolo di Saronno; per chi proviene da Varese: anticipare l’uscita allo svincolo di Castellanza sulla A8, percorrere la SP 527 Bustese verso Rescaldina/Uboldo/Saronno ed entrare in A9 allo svincolo di Saronno verso Chiasso; chi supererà lo svincolo di Castellanza dovrà proseguire obbligatoriamente sulla A8 verso Milano, dove potrà uscire a Lainate, percorrere la viabilità ordinaria: SP119, SP300, via per Caronno, via Trattati di Roma in direzione Garbagnate, SP233 Varesina verso Caronno/Origgio/Saronno ed entrare in A9 in direzione Chiasso allo svincolo di Origgio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.