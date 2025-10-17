Lo Pan Ner ad Albizzate è un pomeriggio di pane, grani, giochi e vini locali

Torna sabato 18 ottobre a Cascina Bertolina Lo Pan Ner, il festival transfrontaliero dedicato alla riscoperta delle tradizioni agricole e gastronomiche del territorio.

Sarà come sempre un pomeriggio di festa pensato per grandi e piccini grazie alla preziosa collaborazione della Vitivinicola Laghi d’Insubria e del Comune di Albizzate.

La festa si apre alle ore 15 con un laboratorio di macinazione dei grani e ottenimento della farina, dedicato ai bambini, seguito alle 15:30 da un laboratorio di panificazione sempre per i più piccoli.

Alle 16 tutti i partecipanti potranno vivere l’emozione di infornare il pane nell’antico forno della cascina.

La cerimonia dello sfornare il pane avrà luogo alle 16:30, momento culminante dell’evento che celebra la tradizione e la comunità.

Contemporaneamente, per gli adulti, sarà possibile partecipare a una degustazione di Vini IGT Ronchi Varesini, un’occasione unica per assaporare le eccellenze locali.

L’evento si concluderà alle 17, lasciando ai partecipanti il ricordo di un pomeriggio all’insegna della cultura contadina, del buon cibo e della convivialità, con un arrivederci già fissato per la prossima edizione.

Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile visitare il sito ufficiale www.comunitadellasegale.it.

Evento gratuito per i bambini delle scuole di Albizzate.