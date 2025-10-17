Varese, con l’Associazione Nazionale Carabinieri la presentazione del libro “Un’altra vita” di Lidia Laudani

Un pomeriggio dedicato al coraggio e alla rinascita, con letture dell’autrice e dell’attore Filippo Venga

Sabato 18 ottobre alle ore 16:00, presso la sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Varese in via Romagnosi 9, si terrà la presentazione del libro Un’altra vita di Lidia Laudani, evento organizzato in collaborazione con La Varese Nascosta e Ubik Varese. L’incontro sarà arricchito dalle letture dell’autrice stessa e dell’attore Filippo Venga, per offrire al pubblico un’esperienza coinvolgente e intensa.

La storia di una rinascita

Al centro del libro c’è Beatrice Pascali, una donna che sceglie di cambiare radicalmente la propria esistenza. Un’altra vita racconta con sensibilità e forza narrativa un percorso di consapevolezza, resilienza e trasformazione. Un romanzo che parla di seconde possibilità, di scelte coraggiose e di libertà, temi che risuonano profondamente in chiunque abbia attraversato momenti di svolta nella propria vita.

Letture e atmosfera

Durante l’evento, alcune pagine del libro prenderanno vita grazie alle letture ad alta voce di Lidia Laudani e Filippo Venga, contribuendo a creare un’atmosfera emozionante e immersiva. Il pubblico sarà accompagnato nel cuore della narrazione, vivendo le emozioni della protagonista attraverso la voce di chi quelle parole le ha scritte e di chi le interpreta con sensibilità teatrale.

Ingresso libero

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, offrendo a tutti la possibilità di partecipare a un pomeriggio dedicato alla letteratura, all’introspezione e al dialogo. Un’occasione per incontrare l’autrice, ascoltare la sua voce e condividere riflessioni sul valore delle scelte che cambiano la vita.