Cosa fare con i bambini nel weekend del 7, 8 e 9 novembre a Varese e nel Varesotto

Bambini pronti a celebrare San Martino con lanternate nei boschi, in città o in riva al lago. E poi laboratori, spettacoli e solidarietà con le Mamme in cerchio e #ioleggoperché

Passato Halloween, ora è la notte di San Martino la nuova sfida per i bambini che possono celebrare l’evento con racconti ed eventi di generosità e solidarietà nelle notti più lunghe dell’anno, con lanternate nei boschi di montagna o in riva al lago. E poi giochi, tornai di scacchi, laboratori con vetro e ceramica, e anche qualche spettacolo con tanta musica.

Inizia nel weekend anche la settimana di #ioleggoperché, la maratona di generosità aperta a tutti che moltiplica le donazioni di libri nuove alle biblioteche scolastiche.

EVENTI 

CAVARIA – Domenica 9 novembre torna a Cavaria con Premezzo la grande festa dedicata a San Martino: mercatini, cucina tipica con polenta, baccalà, spettacoli, giocolieri e la storica sfilata del Taglio del Mantello – Tutte le info

ISPRA – Domenica pomeriggio allo spazio La Stazione torna il Repair Café, l’iniziativa promossa dal Comune di Ispra e dalla Scuola Europea di Varese invita i cittadini a dare nuova vita agli oggetti e agli abiti inutilizzati o da riparare, per condividere e ridurre gli sprechi – Tutte le info

VIGGIU’– Castagnata a Viggiù con l’AVIS: due giorni di sapori e convivialità in piazza. Sabato 8 e domenica 9 novembre torna la tradizionale castagnata in piazza Monumento ai Caduti, tra caldarroste, polenta e solidarietà – Tutte le informazioni 

LANTERNATE E FESTE DI SAN MARTINO

Cuasso al Monte - La lanternata di San Martino 2021

VARESE – Coinvolge famiglie e bambini la Festa di San Martino alle porte del centro pedonale di Varese, con un mercatino dedicato a mamme e bambini, truccabimbi, gonfiabili e corteo storico con San Martino a cavallo – I dettagli

RANCO – Domenica la Lanternata di San Martino organizzata dalla Comunità Pastorale San Carlo Borromeo e dalla Pro Loco Ranco parte alle 15 al parco Gianni Rodari, in riva al lago, con i laboratori per costruire lanterne luminose. Al tramonto partirà la lanternata verso la chiesa di San Martino – Tutto il programma 

CUASSO AL MONTE – Puntuale ,come sempre promossa da Associazione On, domenica sera torna la Lanternata di San Martino all’Alpe Tedesco, con favole, San Martino a cavallo e una merenda per grandi e piccini al termine della passeggiata notturna nel bosco – La locandina 

MONTEVIASCO La Festa di San Martino accende Monteviasco domenica, tra storia e sapori d’autunno. Domenica 9 novembre il borgo si anima con celebrazioni, concerti, castagnata e visite guidate. Un’occasione per vivere la montagna e riscoprire il valore della comunità – Tutte le informazioni 

STORIE E SPETTACOLI

BUSTO ARSIZIO – Domenica al Teatro Sant’Anna di Busto Arsizio la compagnia Attori per Caso porta in scena  il musical pluripremiato “In viaggio con Priscilla” tra energia, colori e musica dal vivo – Tutte le informazioni

CESANO MADERNO – Domenica pomeriggio in Teatro parrocchiale propone Fiabe in musical per tutta la famiglia, con  melodie delle fiabe più amate proposte dalla compagnia “Cuori con le ali” – L’iniziativa

LEGNANO – Sabato 8 e domenica 9 novembre la compagnia Singwolf Production sarà al Teatro Galleria con il musical Il cerchio della vita, liberamente ispirato al Re Leone – Qui tutte le info

LEGNANO – Domenica 9 novembre alle 11 alla sala Ratti proiezione gratuita di “Ozi – La voce della Foresta“ di Tim Harper Durata. Il film è per bambini nell’ambito della rassegna Al Cinema – Qui le info.

ANGERA – Sabato 8 novembre alle 10 in biblioteca con Nati per leggere, l’incontro dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie (0-6 anni), per scoprire insieme la magia delle storie ad alta voce – Scopri di più

GIOCHI E LABORATORI

AZZATE Io manifesto è un laboratorio di stampa con i mattoncini per ragazzi promosso dalla Biblioteca nel pomeriggio di sabato 8 novembre alle 15.30 con  Sara Dalla Pozza. Partecipazione gratuita con prenotazione – Leggi qui

LAVENO MOMBELLO – Secondo appuntamento sabato mattina al MIDeC con il percorso laboratoriale gratuito  per bambini e ragazzi di CerAmica, per costruire dei burattini di ceramica. Appuntamento alle ore 9 per i bambini fino a 9 anni, alle ore 11 per i ragazzi dai 10 ai 13 anni – Come partecipare

RANCO – Domenica 9 novembre alle 15 al parco Gianni Rodari affacciato sul lago Maggiore, i bambini — accompagnati dai genitori — potranno partecipare ai laboratori per costruire lanterne luminose con barattoli di vetrol lumino e fantasia – Scopri di più

SARONNO – Domenica al Chiostro c’è l’ottava edizione del Trofeo Scacchi Saronno, con premi per tutte le fasce d’età e un contributo solidale alla scuola di scacchi per ciechi – Qui tutte le info

LEGNANO – Per tutto il weekend sarà possibile divertirsi al Luna Park con le tantissime attrazioni allestite in piazza Primo Maggio – Qui le info

VILLA CORTESE – Ripartono a Villa Cortese le LudoSerate, appuntamenti dedicati ai giochi in scatola e di ruolo. Il prossimo incontro è previsto per venerdì 7 novembre alle 20.45 nella sala polifunzionale della biblioteca – Qui tutte le info

TRADATE – In vista dell’inverno la nuova domenica di Porte aperte al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta è dedicata alla Locanda degli animali, con tanti laboratori per costruire, con materiali naturali, rifugi per insetti e uccelli. Sempre domenica in EcoPlanetario viaggi alla scoprta del sistema solare. E poi sentieri da esplorare e sfide da vincere – l’Evento

MAMMA E PAPÀ

Stendipanni

AZZATE – Lo Stendipanni raddoppia nel tempo e nello spazio per distribuire indumenti caldi: nella settimana dal 10 al 15 novembre il mercatino solidale delle Mamme in cerchio sarà aperto con orario continuato dalle 9.30 alle 16.30 con giacche, cappotti, felpe e maglioni caldi usati, ma in ottimo stato, di tutte le taglie, da portare a casa lasciando un’offerta libera – L’iniziativa

VARESE – Aperte le iscrizioni agli incontri gratuiti per neogenitori e neonati da 0 a 6 mesi e genitori in attesa promossi dal Comune di Varese e ospitati al nido Le costellazioni  – Come partecipare 

PER TUTTI – Profumo d’autunno nel fine settimana tra castagnate e vin brulè. con Festival Glocal panel, spettacoli ed eventi. Poi musica, teatro e incontri – Che fare nel weekend

Pubblicato il 07 Novembre 2025
