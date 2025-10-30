La locanda degli animali: al Parco Pineta di Tradate una casa per ogni creatura

Un pomeriggio tra natura, scienza e creatività per imparare a conoscere e proteggere gli abitanti del nostro ecosistema. Domenica 9 novembre, al Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario di Tradate

Un pomeriggio tra natura, scienza e creatività per imparare a conoscere e proteggere gli abitanti del nostro ecosistema. Domenica 9 novembre, al Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario di Tradate, torna l’atteso appuntamento con “La locanda degli animali”, l’evento che chiude la stagione autunnale del Parco Pineta e che, ormai da anni, coinvolge famiglie, bambini e appassionati di natura.

Dalle 14.00 alle 17.30, il parco si trasformerà in un grande laboratorio all’aperto, con attività manuali e scientifiche per tutte le età. L’obiettivo è uno: costruire rifugi e “case” per gli animali che popolano boschi e giardini, imparando quanto ogni creatura – anche la più piccola – sia fondamentale per l’equilibrio dell’ambiente.

Tra le attività più attese, la costruzione delle mangiatoie e delle cassette nido insieme alle Guardie Ecologiche Volontarie, che guideranno i partecipanti passo dopo passo. Ci sarà anche la possibilità di realizzare un vero e proprio “bug hotel”, un rifugio per insetti utili come api, coccinelle e farfalle, oppure di sperimentare la versione “riciclata”, riutilizzando bottiglie di plastica e altri materiali di recupero.

Non mancheranno i laboratori creativi, come quello di disegno scientifico in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in cui i più piccoli potranno rappresentare, con matite e colori, la loro idea di scienza e di scienziato.

Per i più curiosi, sarà possibile partecipare a un viaggio in EcoPlanetario alla scoperta del Sistema Solare (attività a pagamento) o avventurarsi lungo il Sentiero Natura, percorribile anche con visita guidata gratuita. Gli aspiranti esploratori potranno cimentarsi nelle “prove dell’esploratore”, tra birdwatching, caccia agli insetti, orienteering e percorsi a tema, pensati per bambini dagli 8 anni in su.

E per concludere la giornata, non mancherà una merenda speciale con salamella, a cura dei volontari AIDO, in un’atmosfera conviviale e all’insegna della sostenibilità.

Le attività si svolgeranno anche in caso di pioggia leggera; in caso di maltempo intenso, l’evento sarà riprogrammato.

Tutte le informazioni e le prenotazioni sono disponibili sul sito del Centro Didattico Scientifico: www.centrodidatticoscientifico.it.