A Busto Arsizio va in scena “In viaggio con Priscilla”, tra musica, divertimento e solidarietà

Sabato 9 novembre alle 16.30 il Teatro Sant’Anna di Busto Arsizio ospiterà “In viaggio con Priscilla”, il musical colorato e pluripremiato della compagnia teatrale Attori per Caso, nata nel 1996 e attiva da quasi trent’anni sul territorio con spettacoli brillanti e spesso a scopo benefico.

Presieduta e diretta da Laura Lombardo, la compagnia è composta da una trentina di persone tra attori, tecnici e collaboratori, e vanta nel suo repertorio numerosi successi, da “Saranno fa…sposi” a “Oh mamma! È tutto molto greco!”.

“In viaggio con Priscilla” ha conquistato il pubblico e la critica nelle ultime stagioni, vincendo il primo premio come miglior spettacolo, attore protagonista, costumi e scenografia nelle rassegne nazionali GTTempo di Carugate e Kayros di Cairate. Una garanzia di qualità, risate e grande energia.

Lo spettacolo, ispirato al film cult Priscilla – La regina del deserto, mescola musica dal vivo, coreografie vivaci, costumi sgargianti e momenti di riflessione, in un mix che promette di far ridere, ballare e commuovere il pubblico.

Questa data rappresenta anche un’occasione importante per sostenere la compagnia: «Per la prima volta – spiega la regista Laura Lombardo – lo spettacolo sarà a scopo di autofinanziamento, per coprire i costi di gestione, la formazione e la produzione del nuovo musical che debutterà in primavera, una rivisitazione di A qualcuno piace caldo. Abbiamo sempre sostenuto progetti benefici, ma oggi abbiamo bisogno del supporto del nostro pubblico per continuare a farlo».