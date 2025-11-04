“Fiabe in Musical”, al teatro parrocchiale di Cesano Maderno magia e musica per tutta la famiglia

Domenica 9 novembre il sipario del teatro del Centro don Virginio Pedretti di Cesano Maderno si aprirà su un mondo incantato: va in scena “Fiabe in Musical”, lo spettacolo per famiglie portato sul palco dalla compagnia teatrale “Cuori con le ali”, con la regia di Fabio Rux.

Un pomeriggio tra le note delle fiabe più amate, per un viaggio musicale tra principesse, castelli e creature incantate. Dalla magia di Elsa e Cenerentola fino all’energia di Ariel e al ritmo della savana con Simba, lo spettacolo promette di far cantare e sognare grandi e piccoli.

L’appuntamento è alle 15.00 al teatro della parrocchia San Pio X. In caso di grande affluenza è già prevista una replica alle 17. Il biglietto ha un costo unico di 6 euro, con possibilità di prevendita presso il botteghino del teatro (aperto il sabato dalle 15.30 alle 18.00) oppure online sul sito www.cvpteatro.it.

Lo spettacolo si inserisce nel calendario della rassegna “Teatro in Festa”, promossa dal CVP in occasione del 27° anniversario del centro teatrale, con il patrocinio del Comune di Cesano Maderno.