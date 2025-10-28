Io maifesto è un laboratorio di stampa con i mattoncini per ragazzi ad Azzate

L’ultimo appuntamento della stagione culturale della Biblioteca di Azzate “Intorno a noi. Incontri tra ambiente arte e comunità è rivolto aa ragazze e ragazzi tra i 15 e i 20 anni, la fascia d’età che sta dimostrato maggiore impegno e interesse nella questione ambientale. Per questo il laboratorio si intitola Io manifesto, in linea con quanto negli ultimi anni stanno facendo i govanissimi per far sentire la propria voce, reclamando azioni tempestive per arginare l’emergenza climatica.

Partecipando all’iniziativa, sabato 8 novembre dalle ore 15.30 alle 18.30, i ragazzi avranno l’occasione di creare dei manifesti a tema ecologico. Come? Sperimentando, sotto la guida dell’artista Sara Dalla Pozza, un’irresistibile tecnica di stampa che prevede l’uso dei mattoncini colorati più famosi al mondo!

Quello che era un gioco e forse ormai solo un ricordo d’infanzia, diventa così lo strumento per dare immagine alle proprie rivendicazioni e per esercitare il diritto di espressione e parola.

La natura e il pensiero ecologico saranno il punto di partenza per dare vita a opere nuove, dove l’immaginazione incontra la sostenibilità allo scopo di comunicare un messaggio, un’idea, un sogno.

Il laboratorio si svolgerà nelle sale della Biblioteca di Azzate.

La partecipazione è gratuita, ma è indispensabile la prenotazione scrivendo a biblioteca@comune.azzate.va.it oppure telefonando 0332 455426.

L’iniziativa conclude un ciclo di incontri per tutte le età e reso possibile dal contributo di Regione Lombardia – Avviso Unico Cultura 2025.