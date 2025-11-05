A Ispra torna il “Repair Café”: un pomeriggio per riparare, condividere e ridurre gli sprechi

Domenica 9 novembre, nello spazio “La Stazione”, l’iniziativa promossa dal Comune di Ispra e dalla Scuola Europea di Varese invita i cittadini a dare nuova vita agli oggetti e agli abiti inutilizzati

Ridurre gli sprechi e dare una seconda possibilità agli oggetti: è questo lo spirito con cui torna a Ispra il Repair Café, appuntamento dedicato alla sostenibilità e alla condivisione.

L’iniziativa si terrà domenica 9 novembre 2025, dalle 15:00 alle 18:00, presso “La Stazione” di via Roma 752, l’ex stazione ferroviaria oggi divenuta luogo di incontro e socialità.

Organizzato dal Comune di Ispra in collaborazione con la Scuola Europea di Varese, il Repair Café invita tutti – residenti e visitatori – a portare con sé oggetti rotti o abiti inutilizzati per provare a ripararli con l’aiuto di volontari esperti.

Durante il pomeriggio sarà possibile:

– aggiustare piccole apparecchiature elettriche, biciclette o capi d’abbigliamento;

– partecipare allo “Scambio Vestiti”, portando abiti che non si usano più per dar loro una nuova vita;

– oppure semplicemente fermarsi per gustare una fetta di torta e condividere un momento di convivialità con la comunità.

L’evento vuole promuovere una cultura del riuso e della sostenibilità, dimostrando che anche piccoli gesti possono avere un grande impatto sull’ambiente e sui rapporti tra le persone.

“Riparare invece di buttare via – sottolineano gli organizzatori – significa non solo ridurre i rifiuti, ma anche recuperare conoscenze, manualità e relazioni umane.”

Per maggiori informazioni: ispra-repair-cafe@googlegroups.com.

Un pomeriggio, insomma, dedicato alla cura delle cose e del pianeta, in pieno spirito di comunità.