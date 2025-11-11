Dj set, giochi e idee: a Samarate i giovani protagonisti a SamaVision

Varese News

Samarate mette al centro i giovani con SamaVision, l’evento che vuole unire divertimento, partecipazione e voglia di fare rete. L’appuntamento è per venerdì 21 novembre, alla sera in Villa Montevecchio

Villa Montevecchio

Dj set e aperitivo per una serata interattiva e informale, pensata per far incontrare ragazzi e ragazze in un clima rilassato, senza pressioni, dove mettersi in gioco diventa un modo per divertirsi e allo stesso tempo costruire qualcosa di concreto. Ecco la proposta per i giovani samaratesi venerdì 21 novembre dalle 18 alle 22 in Villa Montevecchio.

L’iniziativa nasce dal desiderio dell’amministrazione comunale di restituire in modo moderno e partecipato i risultati del questionario estivo rivolto ai giovani samaratesi. Durante l’evento sarà allestito un punto informativo dove si potranno conoscere le risposte raccolte e conoscere chi, in Comune, si occupa delle politiche giovanili, per creare un dialogo diretto tra istituzioni e nuove generazioni.

«Una festa perché i giovani samaratesi hanno chiesto eventi dedicati a loro e la musica è una delle arti più apprezzate – spiega l’assessora alle Politiche giovanili Cristiana Zocchi –. L’obiettivo è restituire l’esito del questionario in una forma più moderna, non con la solita riunione o conferenza stampa, ma con un momento dinamico di incontro. Sarà anche l’occasione per coinvolgere chi si è proposto di partecipare al futuro Tavolo Giovani, aperto a chi desidera essere parte attiva della vita della città».

Zocchi sottolinea come l’idea sia nata dai giovani consiglieri e commissari di maggioranza, che hanno voluto proporre un modo diverso di parlare ai coetanei: «Ho accolto con piacere la loro proposta: è la dimostrazione che con un po’ di volontà e spirito di iniziativa si possono creare veri momenti di condivisione».

L’iniziativa, aggiungono i giovani della Commissione Politiche Giovanili, rappresenta «solo l’inizio di un percorso. Samarate vuole finalmente mettere al centro i giovani, favorire la loro aggregazione e la partecipazione alla vita della città. L’obiettivo è costruire insieme una comunità più vivace e a misura delle nuove generazioni».

Il fine ultimo di SamaVision è infatti quello di fare rete: tra ragazzi e ragazze, tra giovani e amministrazione, tra le idee che possono trasformarsi in progetti concreti. Un modo diverso di parlare di futuro, partendo da una serata di festa e partecipazione.

Pubblicato il 11 Novembre 2025
