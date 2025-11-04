Il “Requiem” di Fabio Zambon torna a Gallarate, nella chiesa di Crenna

Dopo le prime esecuzioni nella basilica Santa Maria Assunta, a Cassano Magnago e a Como, la composizione sacra del gallaratese Fabio Zambon torna sabato 8 novembre con esecuzione nella parrocchiale di San Zenone

Sarà la chiesa di San Zenone a Crenna, sabato 8 novembre alle ore 21, ad accogliere la quinta esecuzione del Requiem di Fabio Zambon, composizione che sta riscuotendo un buon successo di pubblico nei diversi appuntamenti proposti in Lombardia.

Dopo le tappe a Gallarate, Cassano Magnago (dove è stato proposto in due date) e Como, il lavoro torna nella città natale dell’autore, in un evento organizzato dalla Corale San Cristoforo, diretta dallo stesso maestro Zambon.

Il Requiem, scritto dallo stesso Fabio Zambon, sarà eseguito con un ensemble di musicisti affiatati e già protagonisti delle precedenti repliche: Isabella Maria Veggiotti al violoncello; Sofia Palmeri al contrabbasso; Marco Vismara al pianoforte; Gaia Nicosia come voce solista (soprano)

La direzione sarà appunto affidata allo stesso Fabio Zambon.

L’opera si distingue per una scrittura che unisce tradizione liturgica e sensibilità contemporanea, capace di coinvolgere il pubblico con sonorità intense e meditazione spirituale.

Le prime esecuzioni hanno raccolto consensi, sia per la qualità musicale sia per l’impegno della Corale San Cristoforo nel valorizzare il repertorio contemporaneo sacro.

L’ingresso al concerto è libero.