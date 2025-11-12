“Luci a Masnago”, lavori in corso tra derby e palasport

Dopo una settimana di pausa, ritorna “Luci a Masnago”, la trasmissione di VareseNews che approfondisce le vicende della Pallacanestro Varese e che va in onda in diretta alle 14 del giovedì su Radio Materia oltre a essere disponibile, a seguire, sottoforma di podcast.

La 6a puntata si intitola “Lavori in corso”, una frase che vale tanto per la Openjobmetis quanto per il palasport di piazzale Gramsci. La squadra di Kastritis è un cantiere ancora aperto: ha innalzato il livello di gioco con l’arrivo di Iroegbu ma non ha ancora interrotto la serie di sconfitte. La prossima occasione è delicatissima perché domenica 16 novembre è in programma il derby con Cantù, un altro dei grandi temi della puntata.

I lavori però sono in corso anche alla Itelyum Arena: i tre conduttori (Matteo Bettoni, Francesco Brezzi e Damiano Franzetti) ne parleranno con l’ospite del giorno, l’ingegner Riccardo Aceti, co-progettista (insieme ad Elena Brusa Pasquè) e direttore dei lavori di riqualificazione e riuso della galleria ovest del palazzetto. E visto che si parlerà di arene, accenneremo anche agli impianti di Tortona (appena inaugurato) e Cantù (procedono i lavori), le due squadre co-protagoniste di questa settimana.

Non mancheranno, come di consueto, le altre rubriche classiche di “Luci a Masnago”: dalla capsula del tempo con i ricordi su Varese-Cantù alla storia della settimana curata da Matteo Bettoni fino al compleanno del giorno. Chi vuole intervenire lo può fare mandando un messaggio scritto o vocale al numero di Radio Materia: 353-4848857.

