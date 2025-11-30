Varese News

Gallarate/Malpensa

Somma Lombardo accende il Natale con luci e messaggi di pace

Canti natalizi, mercatini, giochi di luce e messaggi di pace in varie lingue hanno segnato l’accensione ufficiale del Natale a Somma Lombardo

Generico 24 Nov 2025

È iniziato ufficialmente il Natale a Somma Lombardo. Sabato 29 novembre, tra mercatini, musica e giochi di luce, la città si è trasformata in uno scenario festoso e accogliente, pronto ad accompagnare cittadini e visitatori nel conto alla rovescia verso le festività.

Inaugurata la “Curt dal Giazz” a Villa Dolci

Il cuore del pomeriggio è stata l’inaugurazione della pista di pattinaggio Curt dal Giazz, allestita quest’anno a Villa Dolci, grazie all’iniziativa dell’associazione La Somma di Noi, della Pro Loco e del Comune di Somma Lombardo. Una scelta fortemente voluta dagli assessori Francesco Calò (Turismo, Attività Economiche, Viabilità e Pianificazione Territoriale) e Donata Valenti (Cultura e Istruzione), con l’obiettivo di valorizzare la storica villa cittadina.

Rispetto allo scorso anno, quando la pista era nel parcheggio dietro il municipio, il nuovo posizionamento ha dato un tocco di eleganza e suggestione in più all’atmosfera natalizia.

Mercatini, canti e l’attesa delle luci

In piazza Ermes Visconti e lungo viale Milano, la Pro Loco ha curato i mercatini natalizi, che hanno attirato famiglie e curiosi sin dalle prime ore del pomeriggio. Alle 16.45 i ragazzi hanno intonato canti natalizi, preparando il pubblico al momento più atteso: l’accensione delle luminarie e l’arrivo di Babbo Natale. Alle 17, come per magia, la città si è illuminata a festa.

Il tema del Natale 2025: la pace

Il tema di quest’anno è la pace. Un messaggio forte e universale che è stato proiettato in diverse lingue sulla facciata del Palazzo Comunale. In via Zancarini, invece, le luminarie riportano una celebre poesia di Gianni Rodari: «Se ci diamo la mano i miracoli si fanno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno».

Tanta emozione anche nel cortile di Palazzo Viani Visconti, dove grandi e piccoli si sono radunati per l’accensione del tradizionale abete. Presenti all’evento il Sindaco Stefano Bellaria e diversi membri dell’Amministrazione comunale, tra cui rappresentanti dei settori Lavori Pubblici, Ecologia, Patrimonio, Arredo Urbano, Polizia Locale e Protezione Civile.

Riconoscimenti e prossimi appuntamenti

L’Amministrazione ha voluto ringraziare pubblicamente la Pro Loco, in particolare la presidente Francesca Casale e Daniele Grossoni, per l’impegno e la cura nel rendere la città più bella e accogliente. Suggestiva anche l’illuminazione del Castello Visconti, accompagnata da una frase di Madre Teresa di Calcutta: «La pace inizia con un sorriso».

I festeggiamenti proseguono domenica 30 novembre:

Ore 11.00: auguri di Natale con i bambini delle scuole e distribuzione di regali solidali
Ore 15.00: spettacolo di strada con Elfie, farfalle e lucciole luminose
Nel prossimo weekend, spazio ai mercatini di Natale al Castello con circa 200 hobbisti, per un’edizione particolarmente ricca e attesa.

Il Natale incanta Somma Lombardo: due weekend al Castello Visconti

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Tomaso Bassani
tomaso.bassani@varesenews.it

Mi piace pensare VareseNews contribuisca ad unire i puntini di quello straordinario racconto collettivo che è la vita della nostra comunità. Se vuoi sentirti parte di tutto questo sostienici.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 30 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.