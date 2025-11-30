Somma Lombardo accende il Natale con luci e messaggi di pace
Canti natalizi, mercatini, giochi di luce e messaggi di pace in varie lingue hanno segnato l’accensione ufficiale del Natale a Somma Lombardo
È iniziato ufficialmente il Natale a Somma Lombardo. Sabato 29 novembre, tra mercatini, musica e giochi di luce, la città si è trasformata in uno scenario festoso e accogliente, pronto ad accompagnare cittadini e visitatori nel conto alla rovescia verso le festività.
Inaugurata la “Curt dal Giazz” a Villa Dolci
Il cuore del pomeriggio è stata l’inaugurazione della pista di pattinaggio Curt dal Giazz, allestita quest’anno a Villa Dolci, grazie all’iniziativa dell’associazione La Somma di Noi, della Pro Loco e del Comune di Somma Lombardo. Una scelta fortemente voluta dagli assessori Francesco Calò (Turismo, Attività Economiche, Viabilità e Pianificazione Territoriale) e Donata Valenti (Cultura e Istruzione), con l’obiettivo di valorizzare la storica villa cittadina.
Rispetto allo scorso anno, quando la pista era nel parcheggio dietro il municipio, il nuovo posizionamento ha dato un tocco di eleganza e suggestione in più all’atmosfera natalizia.
Mercatini, canti e l’attesa delle luci
In piazza Ermes Visconti e lungo viale Milano, la Pro Loco ha curato i mercatini natalizi, che hanno attirato famiglie e curiosi sin dalle prime ore del pomeriggio. Alle 16.45 i ragazzi hanno intonato canti natalizi, preparando il pubblico al momento più atteso: l’accensione delle luminarie e l’arrivo di Babbo Natale. Alle 17, come per magia, la città si è illuminata a festa.
Il tema del Natale 2025: la pace
Il tema di quest’anno è la pace. Un messaggio forte e universale che è stato proiettato in diverse lingue sulla facciata del Palazzo Comunale. In via Zancarini, invece, le luminarie riportano una celebre poesia di Gianni Rodari: «Se ci diamo la mano i miracoli si fanno e il giorno di Natale durerà tutto l’anno».
Tanta emozione anche nel cortile di Palazzo Viani Visconti, dove grandi e piccoli si sono radunati per l’accensione del tradizionale abete. Presenti all’evento il Sindaco Stefano Bellaria e diversi membri dell’Amministrazione comunale, tra cui rappresentanti dei settori Lavori Pubblici, Ecologia, Patrimonio, Arredo Urbano, Polizia Locale e Protezione Civile.
Riconoscimenti e prossimi appuntamenti
L’Amministrazione ha voluto ringraziare pubblicamente la Pro Loco, in particolare la presidente Francesca Casale e Daniele Grossoni, per l’impegno e la cura nel rendere la città più bella e accogliente. Suggestiva anche l’illuminazione del Castello Visconti, accompagnata da una frase di Madre Teresa di Calcutta: «La pace inizia con un sorriso».
I festeggiamenti proseguono domenica 30 novembre:
Ore 11.00: auguri di Natale con i bambini delle scuole e distribuzione di regali solidali
Ore 15.00: spettacolo di strada con Elfie, farfalle e lucciole luminose
Nel prossimo weekend, spazio ai mercatini di Natale al Castello con circa 200 hobbisti, per un’edizione particolarmente ricca e attesa.
Il Natale incanta Somma Lombardo: due weekend al Castello Visconti
