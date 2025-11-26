Venerdì l’ultimo saluto a Elisa Dello Nigro

Si terrà venerdì 28 novembre, alle 15, nella sala del commiato del crematorio di Varese (via Maspero 40) l’ultimo saluto a Elisa Dello Nigro, morta a 26 anni il 17 novembre, una settimana dopo il terribile incidente in auto sulla Statale di Germignaga.

«Ovunque sarai, ovunque sarò, in ogni gesto io ti cercherò»: è questa la frase che ha accompagnato l’annuncio diffuso dalla mamma sui social, parole di una canzone di Irama scelte per ricordare Elisa.

La cerimonia sarà un momento di raccoglimento per chi vorrà lasciare un ultimo saluto prima della cremazione.