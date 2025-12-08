Gallarate
A Gallarate “I sabati musicali di Auser” portano il concerto deI Karminantes, folk dall’Europa Latina al Sud America
La serata si aprirà con un aperitivo etnico, prima di passare alla musica che fa… il giro del mondo. Ecco come partecipare
Archiviata con successo la serata di sabato 8 novembre dedicata ai Pink Floyd, tornano gli appuntamenti con la musica nella sede di Auser Gallarate in via del Popolo 3.
Sabato 13 dicembre, la serata si aprirà alle 19.30 con un aperitivo etnico. Seguirà il concerto dei “Karminantes” – Folk dall’Europa Latina al Sud America.
Il gruppo, nato dall’amore per il genere popolare di matrice latina, proporrà un viaggio con melodie orecchiabili ma intense. I ritmi, popolari e coinvolgenti, i testi, spesso poesie, parlano all’ascoltatore dei temi che toccano l’Uomo nel profondo: la vita, la morte, l’amore, l’esilio, la libertà, il dolore….
L’evento, aperto alla cittadinanza, sarà limitato a 55 persone: è quindi opportuna la prenotazione.
Informazioni e prenotazioni:
Auser Gallarate
Via del Popolo n.3
0331 701069 – 0331 771055 – 320 6283145
auserinsiemegallarate@gmail.com