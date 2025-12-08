Varese News

Tempo Libero

Gallarate

A Gallarate “I sabati musicali di Auser” portano il concerto deI Karminantes, folk dall’Europa Latina al Sud America

La serata si aprirà con un aperitivo etnico, prima di passare alla musica che fa… il giro del mondo. Ecco come partecipare

Karminantes
Spettacoli

13 Dicembre 2025

Archiviata con successo la serata di sabato 8 novembre dedicata ai Pink Floyd, tornano gli appuntamenti con la musica nella sede di Auser Gallarate in via del Popolo 3.
Sabato 13 dicembre, la serata si aprirà alle 19.30 con un aperitivo etnico. Seguirà il concerto dei  “Karminantes” – Folk dall’Europa Latina al Sud America.

Il gruppo, nato dall’amore per il genere popolare di matrice latina, proporrà un viaggio con melodie orecchiabili ma intense. I ritmi, popolari e coinvolgenti, i testi, spesso poesie, parlano all’ascoltatore dei temi che toccano l’Uomo nel profondo: la vita, la morte, l’amore, l’esilio, la libertà, il dolore….

L’evento, aperto alla cittadinanza, sarà limitato a 55 persone: è quindi opportuna la prenotazione.

Informazioni e prenotazioni:
Auser Gallarate
Via del Popolo n.3
0331 701069 – 0331 771055 – 320 6283145
auserinsiemegallarate@gmail.com

8 Dicembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.