Al Teatro Sociale di Bellinzona arriva “Droga, yoga ed Hiv”: la storia vera di Albi rivive in scena

Uno spettacolo scritto e interpretato da Daniele Bernardi, tratto dal progetto Real Story della RSI e dedicato alle esperienze di vita vissuta.

Sarà una serata intensa e profondamente umana quella in programma sabato 6 dicembre 2025, alle ore 20.45, al Teatro Sociale di Bellinzona. Nell’ambito della rassegna Narrazioni, andrà in scena “Droga, yoga ed Hiv. Storia del mio amico Albi”, uno spettacolo scritto e interpretato da Daniele Bernardi, tratto dal progetto Real Story della RSI e dedicato alle esperienze di vita vissuta.

La performance, pensata per un pubblico a partire dai 16 anni, propone un racconto che unisce parola, azioni sceniche, proiezioni e sonorizzazioni originali. In scena, insieme alla voce narrante di Bernardi, si alterneranno quelle di Federico Caprara, Matteo Carassini, Tommaso Giacopini, Gaia Passaretta, Dario Sansalone, Cristina Zamboni e Massimiliano Zampetti. La sonorizzazione è curata da Yuri Ruspini, mentre il disegno luci porta la firma di Fabio Bezze. Il progetto nasce in collaborazione con Audiofiction RSI e Opera Retablo.

La storia di un’icona invisibile della Lugano anni ’90

Al centro del racconto c’è Albi, un giovane che nella Lugano della seconda metà degli anni Novanta chi frequentava Piazza Dante non poteva non conoscere. Figura carismatica e sfuggente, “l’amico di tutti e di nessuno”, appariva al tempo stesso giovanissimo e segnato da esperienze che sembravano appartenere a molte vite.

Non nascondeva la sua sieropositività e parlava con naturalezza dell’Hiv, così come delle tre passioni che, a suo dire, avevano trasformato la sua esistenza: la fantascienza, l’anarchia e il pensiero di Sri Aurobindo. Proprio questa unicità, insieme alla fragilità e alla forza che lo caratterizzavano, spinse Bernardi — a distanza di quasi trent’anni — a ricostruirne la storia.

Il progetto prende forma nel 2023 come podcast RSI, un “romanzo di vita vissuta” sospeso tra due epoche: quella dell’adolescenza del narratore e quella del protagonista. La trasposizione teatrale propone una struttura che intreccia narrazione e suggestioni visive, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e di forte impatto emotivo.

Informazioni sui biglietti

I biglietti per lo spettacolo sono già disponibili presso l’InfoPoint Bellinzona di Piazza Collegiata 12 (telefono 091 825 48 18), online sul sito ticketcorner.ch e in tutti i punti vendita Ticketcorner.