Alla Casa di Comunità di Arcisate riorganizzati percorsi interni, sedi dei servizi e orari del CUP
Il Cup avrà una nuova articolazione oraria mentre è prevista una diversa collocazione per Cup, punto prelievi, sede vaccinale, servizio di continuità assistenziale e servizio di scelta e revoca
Proseguono gli interventi di adeguamento strutturale finanziati dal PNRR alla Casa della Comunità di Arcisate, in via Campi Maggiori 23. L’avvio della nuova fase dei lavori richiede una riorganizzazione temporanea degli spazi interni e dell’accesso ai servizi, che non verranno trasferiti in edifici esterni, ma rimarranno tutti all’interno della stessa struttura.
Durante questo periodo gli utenti potranno accedere esclusivamente dall’ingresso laterale, opportunamente segnalato.
Nuovi orari del CUP dal 17 dicembre
Il CUP adotterà una nuova articolazione oraria:
– dalle 7.45 alle 9.30 per l’accettazione del Laboratorio Analisi e il pagamento delle visite programmate nella giornata;
– dalle 9.30 alle 15.00 per le prenotazioni, con ultimo numero erogato alle 15.00.
I pagamenti potranno essere effettuati solo tramite bancomat.
Servizi nuovamente operativi e nuove collocazioni temporanee
Sono tornati pienamente attivi nella Casa della Comunità gli ambulatori di Otorinolaringoiatria, Odontostomatologia e Igiene Dentale.
Dal 15 al 19 dicembre alcuni servizi cambieranno collocazione interna:
– il Servizio di Continuità Assistenziale, trasferito il 16 dicembre, sarà operativo dal medesimo giorno al primo piano;
– dal 17 dicembre CUP, Punto Prelievi e Sede Vaccinale saranno accessibili al secondo piano;
– il servizio di Scelta e Revoca sarà disponibile al primo piano.
Rimangono temporaneamente attivi presso la sede di via Matteotti 20 i servizi ADI, Protesica e Sportello Prenotazione Commissione Patenti, fino al completamento dei lavori.
