Cagnolino smarrito a Bodio Lomnago: l’appello dei proprietari

Da venerdì sera si sono perse le tracce di un cagnolino di piccola taglia in zona Asilo a Bodio Lomnago. L’animale, bianco con alcune macchie beige, indossa un collarino e potrebbe aver percorso molta strada nelle ultime ore, rendendo possibile che si trovi ormai anche nei comuni limitrofi.
Il cagnolino è molto pauroso e difficilmente si lascia avvicinare, motivo per cui ogni segnalazione può essere preziosa per riportarlo a casa in sicurezza.
Chiunque lo avesse visto o avesse informazioni utili è pregato di contattare immediatamente il numero 338 481 5836.
La collaborazione dei cittadini è fondamentale: anche un avvistamento può fare la differenza.
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.