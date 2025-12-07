Cagnolino smarrito a Bodio Lomnago: l’appello dei proprietari

Da venerdì sera si sono perse le tracce di un cagnolino di piccola taglia in zona Asilo a Bodio Lomnago. L’animale, bianco con alcune macchie beige, indossa un collarino e potrebbe aver percorso molta strada nelle ultime ore, rendendo possibile che si trovi ormai anche nei comuni limitrofi.

Il cagnolino è molto pauroso e difficilmente si lascia avvicinare, motivo per cui ogni segnalazione può essere preziosa per riportarlo a casa in sicurezza.

Chiunque lo avesse visto o avesse informazioni utili è pregato di contattare immediatamente il numero 338 481 5836.

La collaborazione dei cittadini è fondamentale: anche un avvistamento può fare la differenza.