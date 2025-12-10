Concerto di Natale del “Fall in Blue Quartet” al Cinema Teatro Nuovo di Tradate

L’appuntamento è per sabato 13 dicembre alle 21. Sul palco Valeria Galmarini alla voce, Elena Scrivo al pianoforte, Pierfrancesco Galli al violino e Matteo Savio al vibrafono

A Tradate nel fine settimana una serata all’insegna della bella musica e dell’atmosfera natalizia. Sabato 13 dicembre alle 21, al Cinema Teatro Nuovo di Abbiate Guazzone andrà in scena il Concerto di Natale del “Fall in Blue Quartet”.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Istituto musicale “Liceo Bellini”, l’Oratorio di Tradate e Ceppine e con il patrocinio del Comune di Tradate, offrirà un programma musicale coinvolgente ed emozionante, ideale per entrare nel clima delle feste.

Sul palco Valeria Galmarini alla voce, Elena Scrivo al pianoforte, Pierfrancesco Galli al violino e Matteo Savio al vibrafono, per un programma che unirà sonorità classiche e moderne, regalando arrangiamenti raffinati e suggestivi dei più celebri brani natalizi.

Il concerto è a ingresso libero, con offerta volontaria.