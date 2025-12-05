Kastritis verso Cremona: “Stewart ci può dare il giusto equilibrio”

Nella tumultuosa navigazione della Openjobmetis di questi mesi, inizia a delinearsi all’orizzonte l’ostacolo Cremona. Ancora lontano, perché stavolta le due lombarde si affronteranno in un inconsueto lunedì pomeriggio festivo (17,30, 8 dicembre), una data che ha leggermente modificato il calendario degli allenamenti in casa biancorossa e che, però, consente un po’ più di tempo per inserire al meglio Carlos Stewart.

Ed è proprio dall’ex Santa Clara che inizia la chiacchierata consueta con Ioannis Kastritis, in palestra con la squadra al completo dopo il ritorno dalle nazionali di Librizzi, Assui e Nkamhoua. «Quello che ho chiesto a Carlos, di difendere forte, è ciò che chiediamo a tutti i nostri giocatori. La nostra identità di squadra inizia dalla difesa, non è un segreto. Con lui abbiamo fatto tre allenamenti e mezzo al completo ma ci sta già aiutando molto e devo dire che tutta la squadra sta lavorando bene dopo la pausa: avere un giocatore in più in questi momenti è davvero molto utile».

Sul fatto di avere inserito un altro “piccolo” – play, combo, play-guardia, handler: la definizione è variabile – Kastritis spiega: «Quando siamo passati al sesto straniero la direzione è stata quella: fuori Moody e dentro un giocatore nello stesso ruolo. Mi piace avere diversi uomini in grado di gestire la palla e con l’arrivo di Stewart credo di avere trovato il giusto equilibrio con tre-quattro portatori (Iroegbu, Librizzi e Stewaert con in aggiunta Moore ndr) oltre alle ali e ai lunghi. Cerchiamo il miglior equilibrio possibile».

Un equilibrio che può comprendere la convivenza in campo tra i due ultimi arrivati: «Tutti possono giocare insieme, quindi anche Ike e Carlos. Anche questa è stata una delle ragioni delle nostre scelte: possiamo giocare con un playmaker, con due o perfino con tre. Abbiamo caratteristiche complementari e i giocatori possono coesistere».

Secondo il tecnico greco, la squadra è tornata ritemprata dalla pausa: «I ragazzi si sono riposati, abbiamo rinfrescato la testa e ora ci stiamo allenando molto bene. Ora è fondamentale la continuità e penso che quando torneremo in campo saremo molto migliori rispetto a come abbiamo finito. Chi è stato in nazionale è tornato in buone condizioni».

Cremona ha già battuto l’Openjobmetis in precampionato, a squadre incomplete, e sta facendo un percorso sorprendente visto che la Vanoli è in piena zona “Final 8”. «I risultati parlano più di qualsiasi parola. Se dobbiamo evidenziare tre cose dico: la chimica di squadra, la loro qualità al tiro perché vantano ottime percentuali e il fatto che sono la seconda miglior squadra nei rimbalzi offensivi. Teniamoci a mente tutto questo e facciamoci trovare pronti».

Infine la domanda che in tanti si sono fatti, specie dopo le ultime partite. Quella sul quintetto base che – Ioannis dixit – resterà variabile anche in futuro. «Lo cambiamo spesso e ciò dipende dall’avversario, dalla tattica, dalla necessità di avere giocatori freschi nel finale anche quando i falli fanno variare le rotazioni. Non ho deciso al momento, lo farò più avanti».