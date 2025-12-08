Openjobmetis, che scossa! Cremona sbancata con un gran finale

Dal nostro inviato a Cremona – Un jolly calato all’improvviso, una difesa tornata (quasi sempre) graffiante, un dato clamoroso. Con tre mosse Varese dà scacco a Cremona, vince la terza partita in questo campionato e scaccia – almeno un poco – le tante nubi accumulate tra prima della pausa (sconfitta con Udine) e negli ultimi due giorni (vittorie di Sassari e dei friulani).

Il jolly è Carlos Stewart, capace di spaccare la partita nel suo esordio in biancorosso: 19 punti, percentuali eccellenti (8/12 dal campo), pure un pizzico di spettacolo per lasciare di sasso i padroni di casa che avevano portato la OJM sino al rettilineo di arrivo ma sono stati fulminati dallo scatto di Carlos. La difesa (due nomi: Moore e Assui) è un altro ingrediente utile ma non ci soffermiamo oltre: piuttosto passiamo al terzo e sorprendente numero sfoderato da Varese: i 52 rimbalzi (a 39), 20-8 nell’ultimo periodo con cui la Banda-Kastritis ha colpito laddove la Vanoli si sentiva più forte.

E così, il centinaio di tifosi biancorossi al PalaRadi possono finalmente gioire, almeno per il risultato, invocando il nome di “Carlos” e quello di Ioannis che – nel dopo partita – dispensa messaggi di complimenti a tutta la squadra e garantisce di non aver tremato dopo i 5′ minuti iniziali, disastrosi, dei suoi uomini.

Varese era infatti partita ad handicap, 0-11, con un assetto zavorrante nelle figure di Freeman e di Renfro: via loro (il pivot si riabiliterà nel finale) i biancorossi hanno ripreso a correre dando poi vita a una partita sempre in bilico in cui le due contendenti si sono superate diverse volte. La Openjobmetis non ha certo brillato per gioco espresso in attacco (nei primi 30′) con Iroegbu fortemente rallentato dalla “solita” mossa avversaria, braccarlo con giocatori più alti ma mobili. Molto meglio la difesa con Assui totalmente reattivo, mentre la situazione falli ha subito messo qualche timore soprattutto tra gli esterni. Nella ripresa la OJM è stata brava a limitare l’allungo cremonese nel terzo periodo e poi ha dato la botta (la Vanoli ha perso però Durham, scavigliato): ai canestri di Stewart si è aggiunto Iroegbu, Nkamhoua ha giganteggiato a rimbalzo (16!) e anche Renfro, con qualche giocata da stopper si è reso utile. E a Willis non sono riuscite le magie dell’ultima volta a Masnago: 79-87, si riparte da qui.

VANOLI CREMONA – OPENJOBMETIS VARESE 79-87

(17-22, 39-39; 63-57)

CREMONA: Durham 8 (3-4, 0-3), Willis 19 (2-7, 4-11), Veronesi 9 (1-1, 1-8), Ndiaye 12 (3-3, 2-6), Anigbogu 7 (1-3); Jones 3 (0-1, 1-5), Casarin 13 (5-6), Grant 6 (3-6), Burns 2 (0-2). Ne: Galli. All. Brotto.

VARESE: Iroegbu 16 (6-9, 0-4), Freeman (0-4), Moore 6 (2-7, 0-2), Nkamhoua 13 (5-9, 0-4), Renfro 5 (2-4); Stewart 19 (6-7, 2-5), Alviti 17 (4-6, 3-7), Assui 4 (0-2 da 3), Librizzi 7 (1-2, 1-5). Ne: Villa, Bergamin, Ladurner. All. Kastritis.

ARBITRI: Borgioni, Lucotti, Attard.

NOTE. Da 2: C 19-32, V 26-44. Da 3: C 8-35, V 6-33. Tl: C 17-26, V 17-23. Rimbalzi: C 39 (11 off., Ndiaye 17), V 52 (18 off., Nkamhoua 16). Assist: C 16 (Willis 9), V 14 (Moore 5). Perse: C 19 (Casarin 6), V 16 (Nkamhoua, Iroegbu 4). Recuperate: C 6 (Willis 5), V 9 (Assui 4). Usc. 5 falli: Anigbabu, Casarin. F. tecnico: Kastritis (22.11).