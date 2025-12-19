Scontro tra due auto a Saronno, tre persone coinvolte

Due auto si sono scontrate lungo la Strada provinciale 233 a Saronno intorno alle 16:40 di venerdì 19 dicembre.

Galleria fotografica L’incidente sulla Provinciale a Saronno 4 di 5

Nell’incidente sono state coinvolte tre persone: tre uomini, due di loro hanno 57 anni e il terzo 72. Per uno è stato necessario il trasporto in ospedale per le cure necessarie, ma nessuno ha subito ferite tanto gravi da metterne in pericolo la vita.

Accanto ai soccorritori, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per aiutare i tre feriti.