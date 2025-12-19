Varese News

Archivio

Scontro tra due auto a Saronno, tre persone coinvolte

L'incidente si è verificato nel pomeriggio di venerdì 19 dicembre lungo la Provinciale 233

L'incidente sulla Provinciale a Saronno

Due auto si sono scontrate lungo la Strada provinciale 233 a Saronno intorno alle 16:40 di venerdì 19 dicembre.

Galleria fotografica

L’incidente sulla Provinciale a Saronno 4 di 5
L'incidente sulla Provinciale a Saronno
L'incidente sulla Provinciale a Saronno
L'incidente sulla Provinciale a Saronno
L'incidente sulla Provinciale a Saronno

Nell’incidente sono state coinvolte tre persone: tre uomini, due di loro hanno 57 anni e il terzo 72. Per uno è stato necessario il trasporto in ospedale per le cure necessarie, ma nessuno ha subito ferite tanto gravi da metterne in pericolo la vita.

Accanto ai soccorritori, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per aiutare i tre feriti.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 19 Dicembre 2025
Leggi i commenti

Galleria fotografica

L’incidente sulla Provinciale a Saronno 4 di 5
L'incidente sulla Provinciale a Saronno
L'incidente sulla Provinciale a Saronno
L'incidente sulla Provinciale a Saronno
L'incidente sulla Provinciale a Saronno

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.