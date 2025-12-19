Scontro tra due auto a Saronno, tre persone coinvolte
L'incidente si è verificato nel pomeriggio di venerdì 19 dicembre lungo la Provinciale 233
Due auto si sono scontrate lungo la Strada provinciale 233 a Saronno intorno alle 16:40 di venerdì 19 dicembre.
Nell’incidente sono state coinvolte tre persone: tre uomini, due di loro hanno 57 anni e il terzo 72. Per uno è stato necessario il trasporto in ospedale per le cure necessarie, ma nessuno ha subito ferite tanto gravi da metterne in pericolo la vita.
Accanto ai soccorritori, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per aiutare i tre feriti.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Valuta verso la Svizzera, la Finanza alza il muro nel Vco: fermati oltre 6 milioni nel 2025
frenand su Nato per bilanciare il lato scientifico dell'ateneo, il Centro di Storia Locale dell’Insubria celebra i 25 anni
michele_drive su Commercianti in rivolta per la ciclabile a Belforte: Angei chiede una commissione urgente
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.