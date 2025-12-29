UYBA, a Chieri una partita che vale la Coppa Italia

La Eurotek Laica UYBA è pronta a tornare subito in campo per una partita che pesa moltissimo. Dopo il confronto di campionato disputato venerdì alla e-work Arena, chiuso con la vittoria per 3-1 della Reale Mutua Fenera Chieri ’76, martedì sera alle 20.30 le farfalle di Enrico Barbolini affronteranno nuovamente le piemontesi. Questa volta il palcoscenico sarà il Pala Fenera e la posta in palio ancora più alta: il pass per le Finali di Coppa Italia, in programma il 24 e 25 gennaio all’Inalpi Arena di Torino.

Per la formazione biancorossa l’eventuale qualificazione rappresenterebbe un risultato di grande valore, perché significherebbe tornare tra le prime quattro squadre d’Italia, traguardo che manca dalla stagione 2021/2022. L’ostacolo è di quelli impegnativi: Chieri, soprattutto in casa, ha dimostrato solidità, organizzazione e profondità di roster. Il match di venerdì ha confermato le qualità delle piemontesi, trascinate anche dalle ex Spirito, Kunzler e Degradi.

Allo stesso tempo, però, la gara di Busto Arsizio ha offerto segnali incoraggianti per la UYBA, capace di giocare alla pari per lunghi tratti e di mettere in difficoltà Chieri in diversi momenti. Un aspetto che alimenta fiducia in vista della sfida secca, dove ogni dettaglio potrà fare la differenza.

La vigilia prevede un allenamento oggi alla e-work Arena, poi la partenza domani mattina verso il Piemonte per la rifinitura direttamente al Pala Fenera. Lo staff medico sta monitorando le condizioni di Parra, non ancora al meglio per un problema a un dito della mano destra, di Gennari, reduce dall’influenza, e di Torcolacci, rimasta precauzionalmente a riposo nell’ultimo match. Tutte e tre, salvo sorprese, dovrebbero essere a disposizione di Barbolini.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Volleyball World TV e rappresenterà anche l’ultimo impegno del 2025 per la UYBA. Il nuovo anno si aprirà poi con un’altra trasferta: domenica 4 gennaio a Pesaro, contro Vallefoglia, per la quinta giornata di campionato.

Così Silke Van Avermaet alla vigilia:

«È chiaro che Chieri è una squadra molto forte, ancora di più quest’anno, e lo abbiamo visto venerdì. Non è mai facile giocare al Pala Fenera, che è un palazzetto molto caldo e diverso dal nostro, ma credo che stiamo facendo passi avanti. Andiamo lì con fiducia e vogliamo giocare la nostra migliore pallavolo. Speriamo sia sufficiente per vincere la partita».

Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale:

[1] Conegliano vs [8] Bergamo

[4] Novara vs [5] Milano

[2] Scandicci vs [7] Vallefoglia

[3] Chieri vs [6] Busto Arsizio

La guida alla partita

Reale Mutua Fenera Chieri 76 – Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio

Martedì 30 dicembre 2025, ore 20.30 – Pala Fenera, Chieri

Reale Mutua Fenera Chieri 76: 1 Antunovic, 2 Degradi, 4 Kunzler, 5 Spirito (L), 7 Ferrarini, 8 Bonafede, 9 Alberti, 10 Van Aalen, 11 Nervini, 12 Bah, 13 Nemeth, 14 Cekulaev, 15 Dambrink, 17 Gray. All. Negro, 2° Mallia.

Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Pelloni (L), 3 Gennari, 4 Metwally, 5 Seki, 6 Van Avermaet, 7 Diouf, 8 Schmit, 10 Parlangeli, 11 Obossa, 17 Eckl, 18 Torcolacci, 23 Parra. All. Barbolini, 2° Lualdi.

Media:

Streaming live dalle 20.30 su Volleyball World Tv

Social UYBA Volley: durante il match aggiornamenti del punteggio su tutti i canali, notifiche push su Telegram https://t.me/uybavolley_official