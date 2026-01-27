Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Il giudice popolare col coltello in tribunale e i parcheggi gratis a Malpensa

Le news principali di oggi in meno di 10 minuti

Generico 26 Jan 2026


Tra le notizie del 27 gennaio segnaliamo la storia di una madre che ha fatto scoprire chi truffava il figlio ascoltando le sue parole nel sonno e lo fa condannare, la scoperta di un coltello nelle tasche di un giudice popolare a Busto Arsizio, il lutto di un politico e di un parroco, le iniziative per il Giorno della Memoria e il siluramento del vicesindaco a Gallarate. (l’immagine di copertina è realizzata con l’Intelligenza Artificiale)

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.