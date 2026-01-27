Il giudice popolare col coltello in tribunale e i parcheggi gratis a Malpensa



Tra le notizie del 27 gennaio segnaliamo la storia di una madre che ha fatto scoprire chi truffava il figlio ascoltando le sue parole nel sonno e lo fa condannare, la scoperta di un coltello nelle tasche di un giudice popolare a Busto Arsizio, il lutto di un politico e di un parroco, le iniziative per il Giorno della Memoria e il siluramento del vicesindaco a Gallarate. (l’immagine di copertina è realizzata con l’Intelligenza Artificiale)