Il giudice popolare col coltello in tribunale e i parcheggi gratis a Malpensa
Le news principali di oggi in meno di 10 minuti
Tra le notizie del 27 gennaio segnaliamo la storia di una madre che ha fatto scoprire chi truffava il figlio ascoltando le sue parole nel sonno e lo fa condannare, la scoperta di un coltello nelle tasche di un giudice popolare a Busto Arsizio, il lutto di un politico e di un parroco, le iniziative per il Giorno della Memoria e il siluramento del vicesindaco a Gallarate. (l’immagine di copertina è realizzata con l’Intelligenza Artificiale)
