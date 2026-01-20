Incidente stradale nel tunnel del Gottardo, grave un 47enne
Lo schianto nella serata di lunedì 19: galleria chiusa per alcune ore, traffico regolare dall'alba di martedì
Un incidente stradale avvenuto lunedì sera (19 gennaio) ha causato la chiusura temporanea del tunnel autostradale del San Gottardo, ovvero il principale collegamento tra il Ticino e la Svizzera interna, tra la Val Leventina e il Canton Uri.
Una vettura che viaggiava in direzione nord, con a bordo un uomo di 47 anni di nazionalità olandese, è andata a sbattere violentemente all’interno della galleria, all’altezza della nicchia numero 54, con la parte frontale.
Il guidatore, ferito in modo grave, è stato soccorso sul posto e quindi trasportato in ospedale in ambulanza dal personale di Tre Valli Soccorso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Cantonale e pompieri del CIG, Centro Intervento San Gottardo per i rilievi del caso e per mettere in sicurezza l’area.
La galleria però è rimasta chiusa per buona parte della notte tra lunedì 19 e martedì 20 per consentire i lavori di ripristino. In questo lasso di tempo il traffico è stato spostato sulla direttrice del San Bernardino. Il tunnel è quindi stato riaperto all’alba di martedì.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.