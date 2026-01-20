Incidente stradale nel tunnel del Gottardo, grave un 47enne

Un incidente stradale avvenuto lunedì sera (19 gennaio) ha causato la chiusura temporanea del tunnel autostradale del San Gottardo, ovvero il principale collegamento tra il Ticino e la Svizzera interna, tra la Val Leventina e il Canton Uri.

Una vettura che viaggiava in direzione nord, con a bordo un uomo di 47 anni di nazionalità olandese, è andata a sbattere violentemente all’interno della galleria, all’altezza della nicchia numero 54, con la parte frontale.

Il guidatore, ferito in modo grave, è stato soccorso sul posto e quindi trasportato in ospedale in ambulanza dal personale di Tre Valli Soccorso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Cantonale e pompieri del CIG, Centro Intervento San Gottardo per i rilievi del caso e per mettere in sicurezza l’area.

La galleria però è rimasta chiusa per buona parte della notte tra lunedì 19 e martedì 20 per consentire i lavori di ripristino. In questo lasso di tempo il traffico è stato spostato sulla direttrice del San Bernardino. Il tunnel è quindi stato riaperto all’alba di martedì.