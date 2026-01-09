Ripartono a Cuveglio le letture in inglese per bambini

Emanuela Vincenzi – arte-terapeuta e insegnante di inglese con formazione italo-americana – guiderà i piccoli esploratori in un viaggio tra storie, immagini e musica

Sabato 10 gennaio alle ore 10:15 riparte “English Storytime”, il ciclo di letture animate in lingua inglese dedicato ai bambini dai 4 anni, a cura di Emanuela Vincenzi. Dopo la pausa natalizia, la biblioteca di Cuveglio (Via Asilo 12) riapre le porte con una proposta amata da grandi e piccoli, in un clima accogliente e creativo.

Emanuela Vincenzi – arte-terapeuta e insegnante di inglese con formazione italo-americana – guiderà i piccoli esploratori in un viaggio tra storie, immagini e musica. Un’esperienza pensata per avvicinare i bambini alla lingua inglese in modo spontaneo e coinvolgente, attraverso la forza della narrazione e l’espressività del corpo e della voce.

I successivi incontri si svolgeranno sempre di sabato alle ore 10,15 alle seguenti date: 14 febbraio, 7 marzo, 4 aprile e 2 maggio.

“English Storytime” è gratuito, ma è consigliata la prenotazione per motivi organizzativi. Per informazioni e iscrizioni: tel. 0332 624000 – email biblioteca@comune.cuveglio.va. it.

«Un modo semplice e gioioso per apprendere la lingua – spiegano dalla biblioteca – attraverso letture ad alta voce che stimolano immaginazione, ascolto e fiducia in sé. L’arte, la voce e le storie diventano strumenti per crescere con curiosità e leggerezza».