Torna Comprami, il podcast che indaga la OnlyFans economy
La seconda stagione del podcast è disponibile dal 26 gennaio e porta ancora una volta la firma di Daniele Vaschi, con la cura editoriale di Andrea De Franceschi, entrambi legati al territorio varesino
Dopo il successo della prima stagione, torna Comprami 2, il podcast di inchiesta del Sole 24 Ore dedicato alla OnlyFans economy.
La seconda stagione, “Comprami 2”, è disponibile dal 26 gennaio e porta ancora una volta la firma di Daniele Vaschi con la cura editoriale di Andrea De Franceschi, entrambi legati al territorio varesino.
Il progetto, già premiato come “Podcast dell’anno 2024” al premio Il Pod e da cui è nato anche un libro edito da Il Sole 24 Ore, cambia ora punto di osservazione.
[lefotoid=1697889]
Se nella prima stagione l’indagine era rivolta ai creator – giovani e giovanissimi disposti a mettersi in gioco sulla piattaforma – i nuovi episodi spostano il fuoco su chi sta dall’altra parte dello schermo, analizzando dinamiche, motivazioni e meccanismi economici del consumo.
A raccontare questa realtà sono ancora Daniele Vaschi, noto anche come Ariele Frizzante, dj, producer e speaker radiofonico con una carriera più che ventennale, e Andrea Franceschi, varesino , in forza al Sole 24 Ore dal 2008. Vaschi cura testi, interviste e narrazione, mentre Franceschi firma la cura editoriale, le musiche originali e il sound design.
Comprami 2 prosegue così un lavoro di inchiesta che ha acceso il dibattito pubblico su un fenomeno attuale. Il primo episodio è uscito il 26 gennaio ed è disponibile su tutte le piattaforme audio online.
