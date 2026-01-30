Varese News

Cultura

Torna Comprami, il podcast che indaga la OnlyFans economy

La seconda stagione del podcast è disponibile dal 26 gennaio e porta ancora una volta la firma di Daniele Vaschi, con la cura editoriale di Andrea De Franceschi, entrambi legati al territorio varesino

Generico 26 Jan 2026

Dopo il successo della prima stagione, torna Comprami 2, il podcast di inchiesta del Sole 24 Ore dedicato alla OnlyFans economy.

La seconda stagione, “Comprami 2”, è disponibile dal 26 gennaio e porta ancora una volta la firma di Daniele Vaschi con  la cura editoriale di Andrea De Franceschi, entrambi legati al territorio varesino.

Il progetto, già premiato come “Podcast dell’anno 2024” al premio Il Pod e da cui è nato anche un libro edito da Il Sole 24 Ore, cambia ora punto di osservazione.

[lefotoid=1697889]

Se nella prima stagione l’indagine era rivolta ai creator – giovani e giovanissimi disposti a mettersi in gioco sulla piattaforma – i nuovi episodi spostano il fuoco su chi sta dall’altra parte dello schermo, analizzando dinamiche, motivazioni e meccanismi economici del consumo.

A raccontare questa realtà sono ancora Daniele Vaschi, noto anche come Ariele Frizzante, dj, producer e speaker radiofonico con una carriera più che ventennale, e Andrea Franceschi, varesino , in forza al Sole 24 Ore dal 2008. Vaschi cura testi, interviste e narrazione, mentre Franceschi firma la cura editoriale, le musiche originali e il sound design.

Comprami 2 prosegue così un lavoro di inchiesta che ha acceso il dibattito pubblico su un fenomeno attuale. Il primo episodio è uscito il 26 gennaio ed è disponibile su tutte le piattaforme audio online.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Il Sole 24 ORE (@ilsole_24ore)

Tutti gli eventi

di febbraio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 30 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.