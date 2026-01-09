Zerocalcare a Cassano Magnago, tra kebab e causa curda

A Cassano Magnago arriva Zerocalcare , per un evento legato alla causa del Rojava, il Kurdistan siriano a cui il fumettista ha dedicato diverse storie.

Una sorpresa inattesa, in un luogo – come spesso capita per Zerocalcare – che certo non è mainstream: l’autore di fumetti più famoso d’Italia arriva venerdì 16 gennaio per l’inaugurazione del ristorante Saloon Anatolia, in via IV Novembre 29, strada di passaggio nella cittadina non lontana da Malpensa.

Una serata di festa e soprattutto a sostegno del progetto “Nuovo Cinema Amude”, un’iniziativa internazionale che punta alla ricostruzione di uno spazio culturale nel Rojava, nel nord della Siria, a favore delle comunità curde. Il Cinema Amude – bruciato nel 1960 e mai ricostruito – rappresenta oggi un simbolo di resistenza civile e di ricostruzione sociale in un’area segnata da anni di conflitti, in quel Kurdistan siriano che è ancora oggi minacciato, stretto tra le pressioni della Turchia e quelle del governo arabo a Damasco (sono di questi giorni gli scontri ad Aleppo, con diverse vittime e tremila profughi fuggiti dal quartiere curdo, dichiarato zona militare chiusa dall’esercito di Damasco).

La serata prevede una cena a buffet aperto, con una sottoscrizione minima di 12 euro a persona: l’intero ricavato sarà devoluto al progetto “Nuovo Cinema Amude”.

Il logo della campagna italiana Nuovo Cinema Amude, disegnato da Zerocalcare

Da tempo Zerocalcare è vicino alla causa curda e al Rojava, temi che ha raccontato anche attraverso il suo lavoro artistico e narrativo, a partire dal celebre “Kobane Calling” del 2015, che raccontava la resistenza contro Isis e i jihadisti alleai della Turchia (che ancora controllano una parte della Siria).

Nell’annunciare l’appuntamento Zerocalcare ha postato anche una simpatica vignetta inedita dove sottolinea l’insolito – diciamo così – passaggio a Cassano Magnago in un kebabbaro. Una summa del suo percorso basato sull’attivismo.

L’iniziativa parte dalle 17.30 a Cassano Magnago, donazione minima 12 euro. Per informazioni 3933361309.