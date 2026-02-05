Arriva il Carnevale a Rovellasca: festa, sfilata e premi per tutti i bambini

L’appuntamento è per sabato 7 febbraio all’Oratorio San Vittore. Ritrovo alle 14,30 e sfilata di Carnevale a partire dalle 15,30

Rovellasca si prepara a vivere il Carnevale con una giornata all’insegna del divertimento, dei colori e della fantasia. L’appuntamento è per sabato 7 febbraio, con un pomeriggio organizzato dall’Oratorio San Vittore con giochi, sfilate e tanta allegria per bambini, famiglie e gruppi mascherati.

Il programma della festa

Il ritrovo è previsto all’Oratorio San Vittore, in via Monte Grappa 1, punto di partenza e di arrivo della manifestazione. Il pomeriggio si aprirà alle 14.30 con un’ora dedicata all’accoglienza, a sfide giocose e attività per tutte le età. A seguire, dalle 15.30, la sfilata di Carnevale attraverserà le vie del paese portando in strada costumi originali, coriandoli e tanta voglia di stare insieme.

Alle 16.30 è prevista la premiazione finale, momento conclusivo della festa durante il quale verranno assegnati riconoscimenti ai gruppi più creativi e coinvolgenti.

Come partecipare

La partecipazione è aperta a tutti, ma per chi intende iscrivere un gruppo è necessario registrarsi attraverso il sito della Parrocchia di Rovellasca.