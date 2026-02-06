“Arte” in maschera: il Carnevale anima Gorla Minore

Colori, maschere e fantasia tornano a riempire le strade di Gorla Minore. Sabato 21 febbraio il paese ospiterà una nuova edizione del Carnevale, organizzata da Pro loco con un pomeriggio di festa dedicato all’arte e alla creatività.

Il ritrovo è fissato per le 14 con partenza dalla ex Tripperia di via Matteotti 70. Da qui prenderà il via un corteo carnevalesco a tema “Arte”, che attraverserà le vie del paese coinvolgendo grandi e piccoli.

Il Carnevale di Gorla Minore sarà animato da maschere, trampolieri e carri, pensati per trasformare le strade in una galleria a cielo aperto. Il tema scelto per l’edizione 2026 punta infatti a valorizzare l’arte in tutte le sue forme, con costumi e allestimenti ispirati alla creatività e all’immaginazione.

La sfilata si concluderà al Parco Durini, dove è previsto un momento conviviale con la distribuzione di tè e chiacchiere per tutti i partecipanti, chiudendo il pomeriggio in un clima di festa e condivisione.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Gorla Minore e in collaborazione con Protezione civile e CMCR, a supporto dell’organizzazione e della sicurezza dell’evento.

In caso di maltempo, la manifestazione sarà annullata.