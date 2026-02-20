“Ascoltare non è leggere”: a Varese il Braille sfida l’intelligenza artificiale

Quei sei puntini in rilievo che troviamo sulle scatole dei medicinali o sui tasti dell’ascensore sono molto più di un dettaglio normativo. Per oltre due secoli sono stati il passaporto per la libertà delle persone non vedenti e, nonostante l’avvento di sintesi vocali sempre più umane e audiolibri in streaming, il Braille non ha alcuna intenzione di finire in soffitta.

In occasione della Giornata Nazionale del Braille, che si celebra il 21 febbraio, la sezione di Varese dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) ha raccolto le storie di due giovani del territorio, Laura e Andrea, per spiegare perché questo sistema sia ancora oggi il pilastro della loro inclusione.

Laura: il ponte tra tecnologia e comunità

Per Laura, studentessa e appassionata di informatica, il Braille è sinonimo di precisione. “Non so come avrei fatto a risolvere esercizi di matematica o a imparare l’inglese senza il Braille”, racconta. Oggi lo usa soprattutto attraverso la barra braille, un dispositivo che traduce in tempo reale il testo dello schermo del PC in rilievo.

“Scrivere codice informatico sarebbe complicatissimo affidandosi solo all’ascolto”, spiega Laura. “Un errore in una parentesi o in un simbolo di punteggiatura blocca tutto. Con la barra braille posso controllare riga per riga”. Ma il Braille per lei è anche socialità: lo usa al centro giovanile per partecipare attivamente alle preghiere e ai canti, o per sfidare gli amici a giochi da tavolo inclusivi, dove le carte riportano sia i numeri stampati che i puntini.

Andrea: “Senza Braille saremmo analfabeti”

Andrea, non vedente dalla nascita, mette in guardia da una deriva pericolosa: l’idea che l’audio possa sostituire la lettura. “L’audio è utile, ma ascoltare non è leggere”, afferma con decisione. “La lettura sviluppa l’ortografia e la consapevolezza linguistica. Senza Braille, una persona cieca rischierebbe di diventare dipendente dall’ascolto, perdendo l’accesso diretto alla parola scritta”.

Per Andrea il Braille è stato fondamentale anche per la sua grande passione: la musica. Grazie agli spartiti in rilievo ha potuto studiare pianoforte, leggendo le note esattamente come un vedente fa con il pentagramma. Un legame profondo che conserva gelosamente nei suoi spartiti cartacei, anche se oggi usa quotidianamente l’input Braille dello smartphone per scrivere messaggi velocemente.

Tradizione e innovazione: un futuro da scrivere

Il messaggio che arriva dall’UICI di Varese è chiaro: il Braille non è un relitto del passato, ma uno strumento capace di evolversi. Se da un lato aziende come Alce Nero iniziano a inserire il rilievo sulle confezioni di pasta per garantire autonomia al supermercato, dall’altro la tecnologia ha trasformato i vecchi fogli pesanti in tastiere virtuali e display sottili.

“Difendere il Braille significa difendere il diritto alla conoscenza”, concludono i ragazzi. Non è una scelta tra voce artificiale e puntini, ma la volontà di avere le stesse possibilità di tutti: quella di leggere il mondo con le proprie dita, per vivere davvero alla pari.