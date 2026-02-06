Varese News

Auto contro un ostacolo all’alba a Ispra: soccorso un 21enne

Il ragazzo è stato preso in carico dai sanitari per le cure del caso. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle forze dell’ordine

Incidente stradale alle prime luci del mattino a Ispra, in via Guanella. L’allarme è scattato intorno alle 5.36 per un’auto finita contro un ostacolo, per cause ancora in fase di accertamento.

Nel sinistro è rimasto coinvolto un giovane di 21 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Gallarate e un’ambulanza della Sostituto Stradale, inviata in codice verde dalla centrale operativa.

Pubblicato il 06 Febbraio 2026
