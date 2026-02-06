Cambio al vertice per ANACI Varese

Si è svolta il 31 gennaio 2026 l’Assemblea Provinciale di ANACI Varese (Associazione Nazionale Amministratori Condominiali ed Immobiliari), appuntamento quadriennale dedicato al rinnovo delle cariche associative. Un momento di particolare rilievo per la vita della sede varesina, che ha sancito un importante passaggio di testimone alla presidenza.

Dopo oltre quindici anni alla guida dell’associazione, Angelo Spadari conclude infatti il suo mandato iniziato nel 2009, lasciando una sede riconosciuta come modello di qualità, trasparenza e professionalità. Nel corso dell’assemblea è stato espresso un sentito ringraziamento al presidente uscente per il lavoro svolto e per l’impegno costante che ha contribuito a dare lustro ad ANACI Varese, rafforzandone il ruolo sul territorio.

A testimonianza della stima e del riconoscimento condiviso, la nuova presidente eletta Milena Leone ha proposto la nomina di Angelo Spadari a Presidente Onorario, quale segno tangibile dell’impegno profuso e del valore del percorso costruito negli anni.

Alla guida dell’associazione provinciale è stata quindi eletta Milena Leone, che nel suo intervento ha presentato un programma ispirato a un’idea di cambiamento consapevole, capace di valorizzare il passato come punto di partenza per un’evoluzione necessaria e condivisa. Un progetto fondato su una continuità migliorativa, che intende raccogliere quanto costruito finora e integrarlo con proposte moderne, concrete e orientate al futuro.

Nel corso dell’assemblea sono state inoltre definite le altre cariche associative. Come Vicepresidente provinciale è stato nominato Claudio Antonio Canziani. Come tesoriere provinciale è stato nominato Cesare Canziani, come Consiglieri provinciali sono stati nominati Stefano Cozzi, Paolo Gallon, Andrea Mantegazza, Luca Marini, Fabio Dino Martignoni, Roberto Veneziani. Revisori dei Conti sono ora Giorgio Bardelli, Matteo Spadari, Greta Volpato. Consiglieri regionali saranno Claudio Antonio Canziani, Stefano Cozzi, Roberto Parravicini. Delegati al Congresso sarannoStefano Cozzi e Roberto Veneziani. La presidente neoeletta ha infine riconfermato Stefano Cozzi nel ruolo di Segretario Provinciale, assicurando così continuità organizzativa e operativa.

Con il rinnovo delle cariche, ANACI Varese apre una nuova fase del proprio percorso. La neoeletta presidente e l’intero consiglio direttivo si apprestano ora ad affrontare il nuovo mandato con l’obiettivo di proseguire nel rafforzamento della formazione professionale, nella tutela della categoria e nel dialogo con le istituzioni, in un contesto normativo e gestionale sempre più complesso per il mondo condominiale.

In quest’ottica di attenzione costante alla crescita e alla qualificazione professionale degli associati, la sede provinciale di ANACI Varese, in collaborazione con Anaci Nazionale e di Tuv Italia, ha già in programma un importante appuntamento formativo e di qualificazione professionale rivolto ai propri iscritti: nei giorni 6 e 7 febbraio a Solbiate Olona si svolgerà, per la primissima volta in provincia di Varese, una sessione di certificazione alla norma UNI 10801:2024, preceduta da un incontro di formazione tecnica a cura del Presidente Nazionale Francesco Burrelli, e dal segretario del Centro Studi nazionale Marco Marchesi.