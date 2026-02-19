Carnevale con sfilata e premi a Locate Varesino

L’appuntamento è per sabato 21 febbraio con ritrovo in oratorio, sfilata per le vie del paese e spettacolo per grandi e piccoli

Il Carnevale a Locate Varesino si festeggia sabato 21 febbraio con la tradizionale sfilata per le vie del paese e un momento di festa in oratorio.

Il ritrovo è fissato per le 14 in oratorio, da dove alle 14.30 partirà la sfilata di Carnevale, che attraverserà le vie del paese coinvolgendo bambini, famiglie e gruppi mascherati. Il tema è libero.

Il corteo farà poi ritorno in oratorio alle 15.30, dove il pomeriggio proseguirà con uno spettacolo di animazione e merenda con chiacchiere e tè caldo per tutti.

Al termine è prevista la premiazione della maschera più fantasiosa e del gruppo più divertente e originale.