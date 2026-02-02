CASAEVENTI: quando una location diventa esperienza

Nel cuore di Varese, esiste da poco più di 2 anni uno spazio che ha saputo distinguersi per identità, stile e visione: CASAEVENTI, una location privata di design che ha trasformato l’idea tradizionale di evento in un’esperienza su misura, curata in ogni dettaglio.

Non un semplice contenitore, ma un luogo pensato per accogliere eventi aziendali, party privati, presentazioni di prodotto, incontri esclusivi e occasioni speciali con un forte accento sulla scenografia, sull’atmosfera e sulla qualità della relazione tra ospiti.

Dietro CASAEVENTI c’è la visione di Sara Giovanna Carletti, designer e imprenditrice creativa, fondatrice di Saragiò Design, realtà che da anni opera nel mondo degli eventi, del wedding e del lifestyle con uno stile riconoscibile fatto di ricerca estetica, attenzione artigianale e cultura dell’accoglienza.

“Dopo anni nel mondo dei grandi eventi e dei grandi numeri, ho scelto di intraprendere un percorso diverso, più in sintonia con il mio modo di intendere l’arte dell’accoglienza: la filosofia dei piccoli numeri. Un evento, per me, è prima di tutto un atto di ospitalità, una narrazione che, alla fine, deve “sapere” un po’ sempre di casa. Ed è proprio con questa visione che ho dato vita a CASAEVENTI, uno spazio intimo e insolito pensato per accogliere eventi su misura, dove ogni dettaglio è progettato con cura e dove ogni ospite può sentirsi parte di un’esperienza autentica. Ricevere infatti significa raccontare qualcosa di sé, della propria vita, del territorio che si abita, del tempo che viviamo. Con CASAEVENTI ho creato uno spazio versatile dalla forte personalità ed intenzione dove però ci si possa sentire… a casa .”

Uno spazio intimo, ma con ambizioni ampie

CASAEVENTI si caratterizza per dimensioni raccolte e per una forte identità visiva: interni eleganti, modulabili, scenografie curate, tavole progettate come installazioni temporanee. Un ambiente ideale per chi cerca esclusività, discrezione e un alto livello di personalizzazione.

Negli ultimi due anni la location ha ospitato eventi privati, meeting aziendali, shooting, presentazioni e format esperienziali, diventando un punto di riferimento per chi desidera qualcosa di diverso rispetto ai luoghi convenzionali.

Ed è proprio da questa esperienza che nasce il nuovo progetto.

CASAEVENTI Lifestyle Club

Nei prossimi mesi verrà infatti presentato il progetto CASAEVENTI Lifestyle Club, un club esclusivo e di tendenza, pensato per un pubblico di appassionati e professionisti del settore, con l’obiettivo di presentare format innovativi, contenuti contemporanei e nuove esperienze legate all’enogastronomia, al design e alla cultura del vivere bene, vantando una selezione curata di esperienze, incontri e contenuti.

Il Club proporrà cene tematiche e degustazioni guidate, incontri con chef, produttori, designer e protagonisti del lifestyle, talk culturali e masterclass, esperienze sensoriali, preview riservate e collaborazioni speciali con brand di eccellenza.

Accanto a questi appuntamenti, troveranno spazio anche i “social party”, occasioni di incontro pensate per favorire nuove relazioni tra persone affini sia a titolo personale che professionale e tra coloro che cercano contenuti di qualità e momenti esclusivi e riservati.

“Casaeventi Lifestyle Club nasce con l’intenzione di creare una community vera” spiega ancora Saragiò Carletti. “Persone curiose, colte, attente al bello e al buono.

Il primo appuntamento: il Social Party

Per iniziare e per farsi conoscere, il Club sta lavorando al suo primo evento dedicato proprio a chi desidera scoprire lo spazio e vivere un’esperienza diversa dal solito.

Domenica 1 marzo, dalle 17.30 alle 21.30, la location ospiterà, infatti, un Social Party in formato aperitivo: un’occasione pensata per incontrarsi, conversare, ascoltare musica dal vivo con DJ set, degustare una selezione food & drink curata e conoscere da vicino la filosofia che anima il Club e CASAEVENTI.

Un’occasione informale ma raffinata, dedicata a un pubblico ristretto prevalentemente adulto che ama “uscire bene”, scoprire luoghi nuovi e incontrare persone interessanti in un contesto accogliente e privato.

Prossimamente tutti i maggiori dettagli e il link per acquistare il biglietto all’evento

CASAEVENTI

via Giuseppe Bernascone 19, Varese

Tel. 03321880549

info@casaeventi.it

Sito internet | Instagram