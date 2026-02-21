Gemonio piange la scomparsa di Andrea Garbuio

La comunità di Gemonio è in lutto: a soli 46 anni è scomparso Andrea Garbuio, volto molto conosciuto nella zona per la sua attività nel campo della lattoneria. Dopo alcuni anni di apprendistato nel settore, Andrea e il fratello Fabrizio hanno fondato un’azienda – la Lattoneria F.lli Garbuio – che si è progressivamente ampliata nel corso degli anni, affiancata anche da uno store dedicato alla ferramente professionale. Attività che offrono numerose possibilità di impiego ai giovani della zona.

Malato da tempo, Garbuio è deceduto venerdì sera all’ospedale di Circolo di Varese dove era ricoverato: lascia la moglie e la figlia. Il funerale sarà celebrato lunedì 23 febbraio dalle ore 16 nella chiesa parrocchiale di San Rocco a Gemonio; alle 15,30 è prevista la recita del S. Rosario.

A tutta la famiglia Garbuio le più sentite condoglianze da parte della redazione di VareseNews.