“Rumore Bianco”: grazie a un serial killer a Varese un viaggio nelle ombre dell’animo umano

Venerdì 21 febbraio alle 20.30, la compagnia M.Art.E di Varese porta in scena “Rumore Bianco – Confessioni di un insospettabile serial killer con fruscio di sottofondo”, nuovo appuntamento della rassegna ORIGINS 2026

21 Febbraio 2026

Un serial killer si confessa alla madre. Tra sarcasmo, delirio e ricordi emerge una violenza che non è solo individuale, ma profondamente culturale. Venerdì 21 febbraio alle 20.30, la compagnia M.Art.E di Varese porta in scena “Rumore Bianco – Confessioni di un insospettabile serial killer con fruscio di sottofondo“, nuovo appuntamento della rassegna ORIGINS 2026.

Il monologo tragicomico, scritto e interpretato da Danilo Napoli con la regia di Yari Gugliucci e prodotto da Vitruvio Entertainment, accompagna lo spettatore in un territorio scomodo e attuale. La narrazione gioca sul confine ambiguo tra vittima e carnefice, con suggestioni sceniche che strizzano l’occhio agli appassionati di crime con suggestioni sceniche alla Ed Gein, serial killer statunitense noto come il “Macellaio di Plainfield”. Uno spettacolo che non è solo intrattenimento: è un’occasione di riflessione profonda sulla natura umana e sulle radici culturali della violenza.

Lo spettacolo, della durata di 55 minuti e consigliato dai 13 anni in su, si inserisce nella collaborazione tra M.Art.E e Arcigay Varese APS. Per assistere è necessario essere soci: il biglietto costa 12 euro per i soci M.Art.E o Arcigay, mentre i nuovi soci possono accedere con 10 euro più la tessera annuale di 10 euro. È disponibile anche un pacchetto speciale di 4 spettacoli a 40 euro, acquistabile in contanti presso la segreteria o la biglietteria.

Le prenotazioni sono già aperte sul sito www.martevarese.it.

m.ar.teM.Art.E si trova in via Cavour 30 a Varese.

16 Febbraio 2026
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

