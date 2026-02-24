Teatro e musica a Varese nella giornata internazionale della Donna in nome di Mia Martini

In occasione della Giornata Internazionale della donna, sabato 7 marzo alle 18 la città di Varese ospita lo spettacolo Almeno tu nell’universo, che unisce teatro e musica.

Tre attrici-cantanti, Matilde Facheris, Virginia Zini e Sandra Zoccolan, raccontano la vita e la voce intensa dell’artista Mia Martini attraverso canzoni, ricordi e testimonianze. Lo spettacolo sarà un vero e proprio viaggio emozionale tra musica e parole che esplorerà la fragilità e la grandezza delle donne e sarà l’occasione per presentare la Rete Territoriale Interistituzionale Antiviolenza di Varese – RIV.

L’evento è organizzato dal Comune di Varese in qualità di Ente Capofila della Rete Territoriale Interistituzionale per la Prevenzione e il Contrasto della violenza maschile sulle donne, con il sostegno di Regione Lombardia. L’appuntamento è per il 7 marzo alle 18 nel Salone Estense, in via Sacco. Lo spettacolo è a ingresso gratuito con prenotazione richiesta su vareseturismo.it.

«Ho il piacere di condividere – sottolinea l’assessora alle Pari Opportunità Rossella Dimaggio – un momento di riflessione e di coinvolgimento in occasione della Giornata Internazionale della Donna. L’intento è ribadire quanto il contributo delle donne sia stato, sia e sarà fondamentale per la crescita culturale, economica, politica e sociale della collettività tutta. Ancora oggi non sempre e, non per tutte, è possibile realizzare i propri talenti e rivendicare i propri diritti ed è per questo che occorre ogni giorno lavorare insieme affinché le pari opportunità di genere si concretizzino nella quotidianità, sia in ambito familiare che lavorativo. E’ ormai evidente che le competenze e le capacità delle donne siano un patrimonio a cui il Paese non può e non deve rinunciare. Occorre rivendicarlo ogni giorno».