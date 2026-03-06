Gli agenti assistono allo scambio di droga: arrestato spacciatore a Samarate
L’acquirente fermato dagli agenti ha consegnato spontaneamente la dose appena acquistata per 70 euro, mentre la successiva perquisizione ha permesso di sequestrare altre dosi di cocaina già pronte per la vendita
La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un uomo ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Gallarate nella frazione di San Macario, a Samarate, al termine di un servizio mirato di osservazione.
Lo scambio osservato dagli agenti
L’intervento è scattato quando il personale dell’Area Investigativa ha notato un cittadino di origine marocchina uscire da un’abitazione e avvicinarsi a un’auto sopraggiunta poco dopo. Gli investigatori hanno quindi assistito direttamente alla cessione di una dose di stupefacente in cambio di denaro.
A quel punto è scattato il controllo: mentre una pattuglia in borghese fermava l’automobilista che aveva appena acquistato la droga, un altro equipaggio è intervenuto per bloccare lo spacciatore.
L’acquirente ha confermato la compravendita consegnando spontaneamente la dose appena acquistata, pagata 70 euro. La successiva perquisizione personale dello spacciatore ha permesso agli agenti di trovare e sequestrare altre otto dosi di cocaina già confezionate e pronte per la vendita, oltre a un telefono cellulare e denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita.
La perquisizione nell’abitazione
Il controllo è stato poi esteso all’abitazione dell’uomo, dove gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato un’ulteriore somma di denaro riconducibile all’attività di spaccio. Al termine degli accertamenti di rito, il soggetto è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti del Commissariato di Gallarate.
