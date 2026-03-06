Varese News

Gallarate/Malpensa

Gli agenti assistono allo scambio di droga: arrestato spacciatore a Samarate

L’acquirente fermato dagli agenti ha consegnato spontaneamente la dose appena acquistata per 70 euro, mentre la successiva perquisizione ha permesso di sequestrare altre dosi di cocaina già pronte per la vendita

Generico 02 Mar 2026

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un uomo ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Gallarate nella frazione di San Macario, a Samarate, al termine di un servizio mirato di osservazione.

Lo scambio osservato dagli agenti

L’intervento è scattato quando il personale dell’Area Investigativa ha notato un cittadino di origine marocchina uscire da un’abitazione e avvicinarsi a un’auto sopraggiunta poco dopo. Gli investigatori hanno quindi assistito direttamente alla cessione di una dose di stupefacente in cambio di denaro.

A quel punto è scattato il controllo: mentre una pattuglia in borghese fermava l’automobilista che aveva appena acquistato la droga, un altro equipaggio è intervenuto per bloccare lo spacciatore.

L’acquirente ha confermato la compravendita consegnando spontaneamente la dose appena acquistata, pagata 70 euro. La successiva perquisizione personale dello spacciatore ha permesso agli agenti di trovare e sequestrare altre otto dosi di cocaina già confezionate e pronte per la vendita, oltre a un telefono cellulare e denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita.

La perquisizione nell’abitazione

Il controllo è stato poi esteso all’abitazione dell’uomo, dove gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato un’ulteriore somma di denaro riconducibile all’attività di spaccio. Al termine degli accertamenti di rito, il soggetto è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti del Commissariato di Gallarate.

Tutti gli eventi

di marzo  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 06 Marzo 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.