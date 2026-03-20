Stati generali della sanità a Varese: ecco cosa è successo il secondo giorno

Prosegue alle Ville Ponti di Varese la seconda giornata degli Stati Generali dell’Economia della Salute, con un confronto sempre più ampio che intreccia riorganizzazione del sistema sanitario, innovazione e sostenibilità del welfare. Accanto ai temi della governance, emerge con chiarezza la necessità di ripensare modelli e strumenti per rispondere a bisogni in evoluzione (Tutto il programma – Qui tutti gli articoli)..

A guidare il dibattito restano le istituzioni, con i presidenti Attilio Fontana e Massimiliano Fedriga che ribadiscono la necessità di superare il modello ospedale-centrico. L’ospedale deve essere sempre più dedicato alle acuzie, mentre la presa in carico va rafforzata sul territorio. Non è solo una questione di risorse, ma di utilizzo più efficace, anche attraverso una migliore raccolta dei dati e una programmazione più mirata.

Il tema dell’integrazione tra sanitario e sociale si conferma centrale. La ministra Alessandra Locatelli richiama il legame tra salute e qualità della vita, mentre monsignor Vincenzo Paglia sottolinea l’urgenza di sviluppare modelli di assistenza più vicini alle persone, soprattutto in un Paese che invecchia. L’assistenza domiciliare e la continuità tra servizi diventano così elementi chiave.

Nel corso della giornata si rafforza anche il confronto sulle sfide globali e industriali della sanità. L’intervento di Ilaria Capua porta l’attenzione sull’antibiotico-resistenza, mentre dal mondo farmaceutico emerge la richiesta di regole più chiare e prevedibili per sostenere la competitività europea e favorire gli investimenti in ricerca.

A questi temi si aggiunge il nodo del welfare. Nel dibattito su sanità, previdenza integrativa e innovazione emerge la necessità di ripensare gli strumenti di protezione, affiancando al sistema pubblico nuove forme di integrazione capaci di rispondere ai cambiamenti demografici e sociali. L’obiettivo indicato è costruire un equilibrio tra sostenibilità economica e garanzia di accesso alle cure, evitando che le disuguaglianze si accentuino.

Accanto ai livelli istituzionali e industriali, continua il coinvolgimento diretto della società. Gli studenti, protagonisti di una sessione dedicata, chiedono una sanità più accessibile e vicina alle persone, mentre le associazioni dei pazienti e il terzo settore lavorano alla costruzione di un Manifesto condiviso per il welfare, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo dei cittadini nelle politiche sanitarie.

Alla fine della seconda giornata emerge così un quadro articolato: da un lato la necessità di riorganizzare il sistema, puntando su territorio e integrazione, dall’altro l’urgenza di costruire un welfare più sostenibile e capace di accompagnare l’innovazione. Un confronto ancora aperto, chiamato nelle prossime ore a tradurre queste indicazioni in proposte operative.

Gli Stati generali dell’Economia della Salute

Evento di tre giorni (19-21 marzo 2026) a Ville Ponti, Varese, dedicato al rapporto tra sanità ed economia e alla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Riunisce istituzioni, tra cui ministri e presidenti di Regione, insieme a oltre cinquanta enti, associazioni, imprese e mondo accademico.

Il programma prevede tavole rotonde, dibattiti e tavoli di lavoro su innovazione, prevenzione e qualità dei servizi sanitari LEGGI QUI IL PROGRAMMA.

Accanto agli incontri istituzionali, è previsto anche un “Villaggio della Salute” aperto ai cittadini con attività di prevenzione e informazione SCOPRI DI PIU’.

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