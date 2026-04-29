La Uisp sui banchi della scuola “Dante” di Varese

Venerdì 24 aprile 2026, alle 20.30, la scuola “Dante” – grazie alla disponibilità della dirigente Patrizia Iotti, ha ospitato un incontro con la Uisp promosso da Simona Miglierina, presidente dell’Associazione Amici Dante Alighieri Varese. Non è stato solo una presentazione, ma un evento dal valore culturale, organizzato per palare dello sport inclusivo ed educare al valore della diversità attraverso lo sport e non solo, che ha fatto cambiare più di una prospettiva a chi l’ha seguito.

La presidente di Uisp Rita Di Toro ha aperto i lavori ricordando che la UISP, fin dal 1948, vede lo sport come un diritto fondamentale inserito nei principi costituzionali. «Siamo oltre un milione e 300 mila soci in tutta Italia – ha spiegato – e la nostra mission è rendere l’attività fisica accessibile a tutti, nessuno escluso».

L’impegno della UISP è un mosaico di attività concrete. Si è parlato dell’eccellenza del basket, della psicomotricità gratuita per i più piccoli e di progetti d’avanguardia come il baseball per non vedenti o la ginnastica nelle carceri. Un appuntamento da segnare in rosso, ad esempio, è quello del 17 maggio, a Cerro, sul Lago Maggiore, dove i ragazzi con disabilità saranno protagonisti di una giornata di vela inclusiva, dimostrando che lo sport non conosce barriere.

Una parola che ha fatto da filo conduttore è stata inclusione. Di grande impatto l’intervento di Linda Casalini (Comitato Italiano Paralimpico), che ha invitato a un cambio di prospettiva radicale: «Non è la persona a doversi adattare allo sport, ma lo sport a mettersi a disposizione della persona». In un’epoca in cui lo sport rischia di diventare “destrutturato”, la sinergia con la scuola Dante punta a riportare i ragazzi dentro un percorso condiviso, dove l’agonismo non sia un peso, ma una scelta libera e inclusiva.

L’incontro – a cui ha partecipato la Vice Preside Verna Parravicini – si è concluso con una promessa di far crescere la filosofia della Uisp all’interno della scuola. Come sottolineato durante la serata, il futuro si costruisce insieme e lo sport è il mattone più solido su cui poggiare i sogni dei ragazzi. L’auspicio è far sì che la collaborazione tra scuola e UISP possa tradursi in un aumento concreto della partecipazione sportiva tra i giovani, combattendo l’abbandono e promuovendo il benessere.

«Grazie per l’attenzione che ci avete riservato –ha concluso Rita Di Toro -. E’ davvero importante avere l’occasione di portare ancora una volta la Uisp nella scuola. Grazie ai dirigenti della scuola per averci aperto le porte, a Linda Casalini per l’entusiasmo e la chiarezza, e a Simona dell’associazione genitori per aver organizzato l’incontro. Sono certa che presto ci saranno altre occasioni per vederci e parlare ancora una volta di sport per tutti».

SPECIALE UISP – Tutti gli articoli su VareseNews