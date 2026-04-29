Varese News

Scuola

La Uisp sui banchi della scuola “Dante” di Varese

L’incontro tra i dirigenti Uisp e l’Associazione Genitori servirà ad avvicinare sempre di più i giovani allo sport, e allo sport per tutti

incontro uisp scuola dante 2027

Venerdì 24 aprile 2026, alle 20.30, la scuola “Dante” – grazie alla disponibilità della dirigente Patrizia Iotti, ha ospitato un incontro con la Uisp promosso da Simona Miglierina, presidente dell’Associazione Amici Dante Alighieri Varese. Non è stato solo una presentazione, ma un evento dal valore culturale, organizzato per palare dello sport inclusivo ed educare al valore della diversità attraverso lo sport e non solo, che ha fatto cambiare più di una prospettiva a chi l’ha seguito.

La presidente di Uisp Rita Di Toro ha aperto i lavori ricordando che la UISP, fin dal 1948, vede lo sport come un diritto fondamentale inserito nei principi costituzionali. «Siamo oltre un milione e 300 mila soci in tutta Italia – ha spiegato – e la nostra mission è rendere l’attività fisica accessibile a tutti, nessuno escluso».

L’impegno della UISP è un mosaico di attività concrete. Si è parlato dell’eccellenza del basket, della psicomotricità gratuita per i più piccoli e di progetti d’avanguardia come il baseball per non vedenti o la ginnastica nelle carceri. Un appuntamento da segnare in rosso, ad esempio, è quello del 17 maggio, a Cerro, sul Lago Maggiore, dove i ragazzi con disabilità saranno protagonisti di una giornata di vela inclusiva, dimostrando che lo sport non conosce barriere.

Una parola che ha fatto da filo conduttore è stata inclusione. Di grande impatto l’intervento di Linda Casalini (Comitato Italiano Paralimpico), che ha invitato a un cambio di prospettiva radicale: «Non è la persona a doversi adattare allo sport, ma lo sport a mettersi a disposizione della persona». In un’epoca in cui lo sport rischia di diventare “destrutturato”, la sinergia con la scuola Dante punta a riportare i ragazzi dentro un percorso condiviso, dove l’agonismo non sia un peso, ma una scelta libera e inclusiva.

L’incontro – a cui ha partecipato la Vice Preside Verna Parravicini – si è concluso con una promessa di far crescere la filosofia della Uisp all’interno della scuola. Come sottolineato durante la serata, il futuro si costruisce insieme e lo sport è il mattone più solido su cui poggiare i sogni dei ragazzi. L’auspicio è far sì che la collaborazione tra scuola e UISP possa tradursi in un aumento concreto della partecipazione sportiva tra i giovani, combattendo l’abbandono e promuovendo il benessere.

«Grazie per l’attenzione che ci avete riservato –ha concluso Rita Di Toro -. E’ davvero importante avere l’occasione di portare ancora una volta la Uisp nella scuola. Grazie ai dirigenti della scuola per averci aperto le porte, a Linda Casalini per l’entusiasmo e la chiarezza, e a Simona dell’associazione genitori per aver organizzato l’incontro. Sono certa che presto ci saranno altre occasioni per vederci e parlare ancora una volta di sport per tutti».

SPECIALE UISP – Tutti gli articoli su VareseNews

Tutti gli eventi

di maggio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 29 Aprile 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.