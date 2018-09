Comune “a risparmio energetico”, lavori in corso

Ancora lavori in corso a Cazzago Brabbia. Questa volta tocca alle poste del paese. In questi giorni sono si stanno eseguendo lavori per il risparmio energetico del Municipio, possibili grazie ad un contributo della Regione Lombardia: fino al 20 ottobre quindi non sono agibili tutti i locali al piano terra, quindi anche le poste. Per le visite ambulatoriali i medici di base ricevono a Inarzo.

Galleria fotografica Strade asfaltate Cazzago Brabbia 4 di 6

Terminati invece i lavori di asfaltatura delle vie Piave, Garibaldi, Vanoletti Gariboldi, don Orrigoni.

«Manca solo la segnaletica orizzontale – spiega il sindaco Emilio Magni. Si faranno nella settimana entrante altri lavori in via Marconi, ma di minore entità e durata, solo alcuni rattoppi».