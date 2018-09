Cup e centro prelievi chiusi fino a lunedì 10 settembre

CUP e Centro Prelievi chiusi sino a lunedì 10 settembre compreso.

L’azienda Asst Sette Laghi comunica che ” per problemi organizzativi” i servizi non saranno disponibili per il pubblico. Non è chiaro quali siano i motivi organizzativi che hanno portato a questa decisione sul territorio. A domanda precisa la risposta è stata “non serve aggiungere altro“.

L’attività riprenderà regolarmente da martedì 11 settembre.