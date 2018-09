Suoni e sapori del Messico animano il Castello

Domenica 16 settembre l’associazione Cultura messicana in Italia e México per tutti, in collaborazione con i Missionari Comboniani, organizzano al Castello dei Missionari comboniani di Venegono Superiore una “Festa messicana”.

La festa inizia alle 18 con l’esibizione di due gruppi di giovanissimi “mariaches” e di un ancor più giovane corpo di ballo proveniente da Ciedad Juarez, la seconda città più violenta al mondo.

Il progetto fa parte di un programma mirato a tenere al sicuro dal narcotraffico i ragazzi di questa tormentata area del Messico impegnandoli con musica, danza e cultura.

Dopo lo spettacolo ci sarà la possibilità di partecipare ad una cena messicana (contributo 20 euro).

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 347 1777802 (padre Renato) o via mail renatomazzon@hotmail.com opppure mexicopertutti@gmail.com