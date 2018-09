Incontro gratuito con l’ostetrica

Una giornata di consulenza gratuita con l’ostetrica venerdì 21 settembre presso l’ambulatorio polispecialistico Medisana di Gallarate, a orario continuato, dalle 10 alle 18.

L’invito a partecipare è rivolto a futuri genitori e neomamme che potranno incontrare l’ostetrica, figura di riferimento per il periodo della gravidanza, del parto e della primissima infanzia del bambino, dall’allattamento allo svezzamento. Durante la giornata verrà anche presentato il “Progetto nascita” che prevede una una serie di servizi rivolti alle mamme e ai loro bambini tra cui vari corsi sull’accompagnamento alla nascita, preparazione al parto attivo e massaggio infantile. E poi incontri di gruppo post parto per genitori e bebé, lo sportello pesata e allattamento e il servizio di “ostetrica a domicilio”. Il tutto in collaborazione con diverse fugure professionali, tra cui osteopata, fisioterapista, nutrizionista e psicologo.

Venerdì 21 settembre ci si può presentare liberamente presso l’ambulatorio oppure telefonare preventivamente per fissare uno spazio dedicato negli spazi dell’ambulatorio in via Col di lana 33, a Gallarate.