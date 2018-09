Poesia e musica a Villa Delfina

L’Associazione “Vivere Crenna” invita all’evento “Poesia e musica in villa Delfina”,

Appuntamento domenica 30 settembre alle ore 17.00 in villa Delfina, in via Donatello 9/a, a Crenna di Gallarate.

La prof.ssa Annamaria Inversetti introdurrà Paola Cariello, autrice del libro Poesie emozionali. La lettura delle poesie sarà accompagnata dal violino di Giovanni Mirolli.

Una raccolta breve, ma proprio per questo capace di concentrare e comprimere pensieri, riflessioni e sentimenti, con tutta l’intenzione di comunicare a qualcuno – questa è appunto la forza della poesia – il proprio essere, le proprie sensazioni. La poesia è un seme che si getta nel mondo e che, per germogliare ed essere colto, ha bisogno di un interlocutore. Tutto deve sbocciare, per sentirne il profumo e ammirarne la bellezza: un fiore, una poesia, l’amore, una persona.

Paola Cariello è nata l’8 giugno 1978 a Somma Lombardo. Vive a Coarezza, piccolo paesino sul fiume Ticino. Diplomata in agraria, lavora presso Trenitalia. Ha partecipato alla giuria popolare del concorso letterario “Tutti scrittori”. Poesie emozionali è la sua prima raccolta poetica.

Giovanni Mirolli, violinista e violista, ha collaborato con importanti orchestre lirico- sinfoniche tra cui l’orchestra G. Verdi di Milano, l’Orchestra internazionale d’Italia, l’Orchestra dell’Accademia del Teatro Alla Scala, L’Orchestra Milano Classica. Svolge attività cameristica e solistica. È docente di viola presso il Liceo musicale e coreutico “Pina Bausch” di Busto Arsizio.

L’evento ha patrocinio del Comune di Gallarate-Assessorato alla Cultura.