Un corso per scoprire l’intelligenza dell’intestino

E’ ormai una realtà scientifica: l’intestino è il secondo cervello. Mantenerlo sano significa garantire alcune delle fondamentali funzioni quotidiane, ma anche lavorare sull’equilibrio psicofisico generale.

Per questo Tigros ha organizzato, nell’ambito dei suoi corsi di cucina edizione 2018, un incontro – lezione per scoprire come mantenerlo sano, anche a tavola.

L’appuntamento è lunedì primo ottobre al Buongusto Tigros di Busto Arsizio in via Pirandello. In collaborazione con ATS Insubria Dipartimento di igiene e prevenzione la dottoressa Maria Antonietta Bianchi, medico specialista in scienza dell’alimentazione, della nutrizione e stili alimentari e la dottoressa Antonella Capurso infermiera con master in Scienza dell’Alimentazione e Dietetica Applicata spiegheranno come fare per rimanere in salute anche “dentro”.

E lo faranno con l’aiuto dello chef Alberto Broggini (nella foto), del ristorante Il Borgo degli Artisti di Varese.

Per i ritardatari, è ormai troppo tardi per iscriversi: le prenotazioni sono chiuse per questo evento. ma è possibile seguire il corso senz aun posto riservato, o cominciare a prenotare i prossim al sito www.tigros.it.