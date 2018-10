Cancello automatico e videocamere all’ingresso del cimitero

Il cimitero di Cazzago Brabbia è più controllato e sicuro. Nei giorni scorsi la ditta che fornisce l’illuminazione votiva ha proceduto, su indicazioni dell’amministrazione comunale, a metter in sicurezza l’area del cimitero. Sono state installati una videocamera, puntata sul cancello principale, un nuovo sistema di illuminazione ed è stato automatizzato il cancello d’ingresso.

Galleria fotografica Lavori al cimitero di Cazzago Brabbia 4 di 5

«Il cancello si chiuderà ad orari prestabiliti – spiega il sindaco Emilio Magni – in modo che la sera nessuno possa entrare. Da tempo si lamentano furti e questo dovrebbe evitare che ne accadano ancora. I lavori non sono costati nulla al Comune: sono il frutto di un accordo con l’impresa che opera con noi e garantisce la fornitura dell’illuminazione al cimitero. Siamo contenti di poter offrire ai nostri concittadini un cimitero più “sicuro” proprio in occasione della ricorrenza del 1° novembre»