I Luf e Van De Sfroos in concerto a Gallarate

Serata folk e blues da non perdere, a Gallarate: il 27 ottobre ci sarà il concerto dei Luf con la partecipazione straordinaria di Davide Van De Sfross.

È una serata di raccolta fondi organizzata da Fondazione Exodus e Coop. 4exodus di Gallarate, per raccogliere fondi in favore di progetti sulle fragilità abitative per il comune di Gallarate.

L’evento ha il patrocinio del Comune di Gallarate. I biglietti sono in vendita da Carù Dischi oppure (per chi arriva da lontano) chiamare il 0331/200098. Costo del biglietto euro 15,00.

L’appuntamento è al teatro del Popolo (via Palestro), alle ore 21.