Denunciato quindicenne con 20 grammi di fumo

Appena hanno visto gli agenti sono “svaniti”, allontanandosi dall’unico che appariva tranquillo, nonostante avesse il pezzo in tasca.

Così i poliziotti hanno fermato un ragazzino di 15 anni in via Aldo Moro, il centralissimo Corso di Varese, gli hanno svuotato le tasche a hanno trovato 20 grammi di fumo e piccole banconote. In cartella, tra i libri, un bilancino di precisione.

Poi le pattuglie sono andate a perquisire l’abitazione del giovane, dove hanno trovato altre dosi di stupefacente.

È stato così denunciato alla procura della repubblica di Milano per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.